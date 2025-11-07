Активность авторынка по регионам в октябре 2025: где покупают больше

По данным Института исследований авторынка, активность на украинском рынке легковых авто в октябре 2025 года сосредоточилась в крупных и экономически сильных регионах. В то же время некоторые области приятно удивили результатами.

Кстати украинский рынок электромобилей вошел в ТОП-10 в Европе

Внутренний рынок: Действие рулит

Абсолютный рекорд этого месяца - более 18 тысяч перепродаж через приложение "Дія". Это уже почти четверть всех сделок и доказательство того, что онлайн-регистрация авто превратилась из "фишки" в норму.

В классическом рейтинге регионов Киев удерживает первое место - около 8,5 тысяч перепродаж. Далее - Днепропетровская, Одесская, Киевская и Львовская области. Среди "крепких середняков" - Харьковская, Винницкая и Хмельницкая области.

Меньше всего операций традиционно в Донецкой и Херсонской - из-за боевых действий и частичной оккупации. А данных по Луганщине и Крыму в открытых реестрах нет.

Импортированные подержанные авто: Львов - ворота Европы

В сегменте первых регистраций подержанных авто Львовская область уверенно лидирует - почти 3,8 тысячи машин. На втором месте столица (3,1 тыс.), а Ровенская область - третья (1,8 тыс.), что вполне логично: близость к границе и активная сеть автогонок делают свое дело.

Следом - Киевщина, Днепропетровщина, Волынь и Одесская область. Интересно, что Харьков, несмотря на удаленность от границы, демонстрирует ощутимый спрос на “свежепригнанные” авто.

Новые автомобили: Киев впереди всей страны

В категории новых легковушек Киев - вне конкуренции: почти 40% всех продаж. Стоит учесть, что большинство крупных компаний и лизингов зарегистрированы именно в столице, поэтому многие машины с киевскими номерами на самом деле работают в регионах.

На втором месте - Днепропетровская область (7,7%), на третьем - Киевская (6,5%). В десятке также Львов, Одесса, Харьков, Винница и Полтава - регионы с мощной экономикой и стабильным спросом.

Интересно, что Ровенская область, которая лидирует в импорте, в новых авто почти внизу списка (менее 1%). Это еще раз подчеркивает разный баланс автомобильных предпочтений по регионам.

Также интересно Украина признана самым рискованным рынком подержанных авто в Европе

Итоги: мозаика спроса

Авторынок остается точным зеркалом экономической карты страны. Там, где есть деньги - больше новых авто. Где ближе к границе - активный импорт. А где быстро принимают решения - там и “Дия” на коне.

Спрос меняется, но украинцы, несмотря на все вызовы, продолжают покупать автомобили, искать выгодные варианты и адаптироваться к новым реалиям. Следующий месяц покажет, как налоговые изменения повлияют на импорт - и кто снова вырвется в лидеры.