Активність авторинку за регіонами у жовтні 2025: де купують більше

За даними Інституту досліджень авторинку, активність на українському ринку легкових авто у жовтні 2025 року зосередилась у великих та економічно сильних регіонах. Водночас деякі області приємно здивували результатами.

Внутрішній ринок: Дія рулить

Абсолютний рекорд цього місяця — понад 18 тисяч перепродажів через застосунок «Дія». Це вже майже чверть усіх угод і доказ того, що онлайн-реєстрація авто перетворилась із «фішки» на норму.

У класичному рейтингу регіонів Київ утримує перше місце — близько 8,5 тисяч перепродажів. Далі — Дніпропетровська, Одеська, Київська та Львівська області. Серед «міцних середняків» — Харківська, Вінницька та Хмельницька області.

Найменше операцій традиційно у Донецькій та Херсонській — через бойові дії та часткову окупацію. А даних по Луганщині та Криму у відкритих реєстрах немає.

Імпортовані вживані авто: Львів — ворота Європи

У сегменті перших реєстрацій уживаних авто Львівська область впевнено лідирує — майже 3,8 тисячі машин. На другому місці столиця (3,1 тис.), а Рівненщина — третя (1,8 тис.), що цілком логічно: близькість до кордону та активна мережа автоперегонів роблять свою справу.

Слідом — Київщина, Дніпропетровщина, Волинь і Одещина. Цікаво, що Харків, попри віддаленість від кордону, демонструє відчутний попит на “свіжопригнані” авто.

Нові автомобілі: Київ попереду всієї країни

У категорії нових легковиків Київ — поза конкуренцією: майже 40% усіх продажів. Варто врахувати, що більшість великих компаній та лізингів зареєстровані саме у столиці, тож багато машин з київськими номерами насправді працюють у регіонах.

На другому місці — Дніпропетровська область (7,7%), на третьому — Київська (6,5%). У десятці також Львів, Одеса, Харків, Вінниця та Полтава — регіони з потужною економікою та стабільним попитом.

Цікаво, що Рівненщина, яка лідирує в імпорті, у нових авто майже внизу списку (менше 1%). Це ще раз підкреслює різний баланс автомобільних уподобань по регіонах.

Підсумки: мозаїка попиту

Авторинок залишається точним дзеркалом економічної мапи країни. Там, де є гроші — більше нових авто. Де ближче до кордону — активний імпорт. А де швидко ухвалюють рішення — там і “Дія” на коні.

Попит змінюється, але українці, попри всі виклики, продовжують купувати автомобілі, шукати вигідні варіанти й адаптуватися до нових реалій. Наступний місяць покаже, як податкові зміни вплинуть на імпорт — і хто знову вирветься у лідери.