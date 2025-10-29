Український ринок електромобілів увійшов до топ-10 Європи



У першому півріччі 2025 року частка електромобілів в Україні становила 18%, що вже тоді було історичним рекордом. Але осінь принесла новий прорив — зараз кожен п’ятий новий автомобіль в Україні має електропривід.

Такі дані оприлюднила компанія AUTO-Consulting. Для порівняння, торік за аналогічний період Україна посідала лише 15-ту позицію із часткою 16,7% серед усіх проданих нових авто.

Також цікаво скільки зекономить держава від введення ПДВ на електромобілі

Електромобілі стають масовими

Усього за дев’ять місяців українці придбали 12 тисяч нових електромобілів, тоді як роком раніше — лише 9,1 тисячі. Зростання продажів склало +32,5%.

Україна випереджає Європу

За темпами переходу на електротранспорт Україна обійшла такі країни, як:

Австрія

Велика Британія

Швейцарія

Португалія

Хоча у цих державах ринок електромобілів теж розвивається, його динаміка вже не така стрімка, як в Україні.

Як пільги вплинули на ринок

Одним із ключових факторів буму став термін дії пільг на розмитнення електромобілів, які діятимуть до кінця 2025 року.

Це стимулювало імпортерів і покупців активно оформляти контракти вже зараз. У результаті фактично кожен третій новий автомобіль, проданий у вересні, — електричний. Це показник, співставний із такими ринками, як Швеція, Нідерланди чи Бельгія.

До речі депутати продовжили пільги на електромобілі

Що далі?

Аналітики прогнозують, що у 2026 році, після завершення пільгового періоду, ринок може трохи скоригуватись, але тенденція до електрифікації вже незворотна.

Крім того, в Україні активно зростає сегмент електричних комерційних авто, що свідчить про зрілість ринку.

Підсумок

Україна вже в топ-10 європейських країн за часткою продажів електрокарів і демонструє одну з найвищих динамік у регіоні. Це не просто модний тренд, а ознака технологічного розвитку авторинку — і крок до зменшення залежності від викопного пального.