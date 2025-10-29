Украинский рынок электромобилей вошел в топ-10 Европы

В первом полугодии 2025 года доля электромобилей в Украине составляла 18%, что уже тогда было историческим рекордом. Но осень принесла новый прорыв - сейчас каждый пятый новый автомобиль в Украине имеет электропривод.

Такие данные обнародовала компания AUTO-Consulting. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период Украина занимала лишь 15-ю позицию с долей 16,7% среди всех проданных новых авто.

Также интересно сколько сэкономит государство от введения НДС на электромобили

Электромобили становятся массовыми

Всего за девять месяцев украинцы приобрели 12 тысяч новых электромобилей, тогда как годом ранее - только 9,1 тысячи. Рост продаж составил +32,5%.

Украина опережает Европу

По темпам перехода на электротранспорт Украина обошла такие страны, как:

Австрия

Великобритания

Швейцария

Португалия

Хотя в этих государствах рынок электромобилей тоже развивается, его динамика уже не такая стремительная, как в Украине.

Как льготы повлияли на рынок

Одним из ключевых факторов бума стал срок действия льгот на растаможку электромобилей, которые будут действовать до конца 2025 года.

Это стимулировало импортеров и покупателей активно оформлять контракты уже сейчас. В результате фактически каждый третий новый автомобиль, проданный в сентябре, - электрический. Это показатель, сопоставим с такими рынками, как Швеция, Нидерланды или Бельгия.

Кстати депутаты продлили льготы на электромобили

Что дальше?

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году, после завершения льготного периода, рынок может немного скорректироваться, но тенденция к электрификации уже необратима.

Кроме того, в Украине активно растет сегмент электрических коммерческих авто, что свидетельствует о зрелости рынка.

Итог

Украина уже в топ-10 европейских стран по доле продаж электрокаров и демонстрирует одну из самых высоких динамик в регионе. Это не просто модный тренд, а признак технологического развития авторынка - и шаг к уменьшению зависимости от ископаемого топлива.