Тизерное видео от итальянского производителя обещает Momentous Comeback – "важное возвращение".

В целом, речь о том, чтобы сделать “Альфа” большой снова, вернуть утраченные славу и успех. Для этого итальянцы подкорректировали свои рыночные планы.

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Alfa Romeo не часто радует новостями, поэтому с особым нетерпением будем ждать “нечто грандиозное”, приготовленное итальянцами для Автошоу в Женеве. Короткий видео-тизер не предоставляет никаких подробностей, лишь агрессивно рычит мотором и извивается змеей. Новый спорткар? Вряд ли.

Фото: предварительные планы Alfa Romeo предусматривали возрождение двух спорткаров / Motor1

Еще совсем недавно Alfa Romeo “угрожала” возродить два спорткара – 8C и GTV, однако последние планы на линейку моделей такие авто не включают. Для сравнения, старые и новые планы фирмы на портфолио:



Последний “дорожный план” показывает только обновления для Giulia и Stelvio, причем без упоминания горячих версий, слухи о которых тоже имели место ранее. Вместе с ними в 2021 году должен появиться кроссовер Tonale с гибридной силовой установкой, а в следующем – еще один, уже полностью электрический кроссовер.

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