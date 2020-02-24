Тізерне відео від італійського виробника обіцяє Momentous Comeback – "важливе повернення".

В цілому, мова про те, щоб зробити “Альфа” великою знову, повернути втрачені славу та успіх. Для цього італіці підкорегували свої ринкові плани.

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Alfa Romeo не часто радує новинами, тож з особливим нетерпінням чекатимемо на “щось грандіозне”, приготоване італійцями для Автошоу в Женеві. Короткий відео-тізер не надає жодних подробиць, лиш агресивно гарчить мотором та звивається змією. Новий спорткар? Навряд.

Фото: попередні плани Alfa Romeo передбачали відродження двох спорткарів / Motor1

Ще зовсім недавно Alfa Romeo “погрожувала” відродити два спорткара – 8C та GTV, однак останні плани на лінійку моделей такі авто не включають. Для порівняння, старі та нові плани фірми на портфоліо:



Останній “дорожній план” показує лише оновлення для Giulia та Stelvio, причому без згадки гарячих версій, чутки про які теж мали місце раніше. Разом з ними у 2021 році повинен з’явитись кросовер Tonale з гібридною силовою установкою, а наступного – ще один, вже повністю електричний кросовер.

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