Alfa Romeo отказывается производить хэтчбек Giulietta

Alfa Romeo подтвердила, что не будет представлять новый хэтчбек. Компактный кроссовер Tonale, являющийся косвенным преемником Guilietta, будет единственной моделью бренда в компактном сегменте. Такое решение было принято непосредственно генеральным директором компании Санто Фичили.

Читайте также: Alfa Romeo Tonale получила новую базовую версию

Он сообщил журналистами L'Argus, что Giulietta не будет частью будущей линейки бренда. Он объяснил: “Честно говоря, на данный момент я не вижу будущего для Giulietta, поскольку нет спроса на компактное авто. Сегодня Giulietta – это Tonale”.

Руководитель Alfa Romeo признался, что является поклонником Giulietta, но указал на рыночные условия как на причину ухода от сегмента. “Я владел 20 Giulietta за свою жизнь, и даже сейчас это фантастическая машина. Но мы должны следить за спросом на рынке, а клиенты хотят SUV. И мы должны продавать машины”, – сказал Фичили.

Alfa Romeo Giulietta имеет долгую историю. Сперва модель дебютировала как купе 2+2 в 1954 году, а затем четырехдверный седан и родстер. Второе поколение было выпущено в 1977 году и предлагалось исключительно как седан, тогда как версия хэтчбека дебютировала лишь в 2010 году.

Производство хэтчбека Giulietta продолжалось до 2020 года, но теперь ясно, что Alfa Romeo сконцентрируется исключительно на SUV. К слову, подобную судьбу пережил субкомпактный хэтчбек Mito, на замену которого пришел субкомпактный кроссовер Junior.

Также интересно: Цены на Alfa Romeo Giulia в США существенно снизились

На потенциальное возрождение модели намекнул бывший генеральный директор Жан-Филипп Импарато, который в 2023 году предположил, что на хэтчбеках еще можно зарабатывать деньги, однако, теперь ясно, что Alfa Romeo больше не рассматривает этот вектор развития.