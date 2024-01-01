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Alfa Romeo Tonale получила новую базовую версию

Alfa Romeo презентовала кроссовер Tonale начального уровня, стоимость которого начинается от 36 535 долларов. Это означает, что новинка на 9500 долларов дешевле плагин-гибридной версии.
Кроссовер Alfa Romeo Tonale теперь доступен в новой базовой версии: какая цена - Auto24

ФОТО: Alfa Romeo|

Alfa Romeo Tonale

Даниил Северенчук
logo3 января, 19:15
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Как сообщает Carscoops, высокая цена Alfa Romeo Tonale привела к низкому спросу покупателей. Например, в США за первые девять месяцев 2024 года компании удалось продать лишь 2737 единиц. Из-за этого итальянский автопроизводитель решил расширить модельный ряд Tonale новой базовой версией.

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Она на 9500 долларов дешевле версии PHEV, однако имеет достаточно широкий уровень оснащения. В частности, покупатели найдут светодиодные фары, стеклоочистители с датчиком дождя и уникальные 18-дюймовые колеса. В салоне есть тканевые передние сиденья с подогревом, руль с подогревом и черная отделка вместо обычного алюминия.

Модель также оснащена 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью и 10,25-дюймовой информационно-развлекательной системой. Завершают преимущества двухзонный автоматический климат-контроль, беспроводное зарядное устройство для смартфона и аудиосистема с шестью динамиками.

Перечень систем помощи водителю включает адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, систему поддержания полосы движения, систему обнаружения перекрестного движения позади и предупреждения о столкновении на полной скорости. Клиенты также могут получить пакет, который добавляет активную помощь водителю и камеры кругового обзора.

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Под капотом - 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 272 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Он работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и стандартной системой полного привода. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает примерно 6,5 секунд, а максимальная скорость составляет 225 км/ч.

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