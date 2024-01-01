Alfa Romeo Tonale отримала нову базову версію

Як повідомляє Carscoops, висока ціна Alfa Romeo Tonale призвела до низького попиту покупців. Наприклад в США за перші дев'ять місяців 2024 року компанії вдалося продати лише 2737 одиниць. Через це італійський автовиробник вирішив розширити модельний ряд Tonale новою базовою версією.

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Вона на 9500 доларів дешевша за версію PHEV, проте має досить широкий рівень оснащення. Зокрема, покупці знайдуть світлодіодні фари, склоочисники з датчиком дощу та унікальні 18-дюймові колеса. У салоні є тканинні передні сидіння з підігрівом, кермо з підігрівом і чорна обробка замість звичайного алюмінію.

Модель також оснащена 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів і 10,25-дюймовою інформаційно-розважальною системою. Завершують переваги двозонний автоматичний клімат-контроль, бездротовий зарядний пристрій для смартфона та аудіосистема з шістьма динаміками.

Перелік систем допомоги водієві включає адаптивний круїз-контроль, систему моніторингу сліпих зон, систему підтримки смуги руху, систему виявлення перехресного руху позаду та попередження про зіткнення на повній швидкості. Клієнти також можуть отримати пакет, який додає активну допомогу водієві та камери кругового огляду.

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Під капотом - 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, що видає 272 к.с. й 400 Нм крутного моменту. Він працює в парі з дев’ятиступеневою автоматичною коробкою передач і стандартною системою повного приводу. Розгін з 0 до 100 км/год займає приблизно 6,5 секунд, а максимальна швидкість становить 225 км/год.