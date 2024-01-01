Як звучить Alfa Romeo 33 Stradale: відео

Alfa Romeo представила 33 Stradale майже рік тому, але до цього часу не було жодних кадрів його роботи. Нещодавно компанія поділилась коротким відео, яке містить чудову звукову доріжку 3,0-літрового двигуна V6 з подвійним турбонаддувом.

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Автовиробник пояснив, що раніше модель показували лише статично, адже команда інженерів працювала над його силовим агрегатом. Alfa Romeo каже, що двигун створює «елегантні, гармонійні та витончені мелодії» й назвала їх «саундтреком потужності та точності, результатом механічної майстерності та італійської пристрасті».

Alfa Romeo 33 Stradale доступний у двох виконаннях: з бензиновим двигуном та в електричній версії. V6 з подвійним турбонаддувом видає 620 к.с. й працює в парі з восьмиступеневою трансмісією з подвійним зчепленням, яка передає потужність на задні колеса через електронний диференціал обмеженого тертя.

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В такому виконанні спорткар розганяється від 0 до 100 км/год менш ніж за три секунди та розвиває максимальну швидкість до 333 км/год. Водночас електрична версія видає 750 “конячок” й має запас ходу в 450 км. Всього буде випущено 33 екземпляри.