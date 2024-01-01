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Компактний кросовер від Alfa Romeo отримав найпотужнішу версію на 280 "коней"

Електричний Alfa Romeo Junior матиме передній привод, батарею скоромної ємності та 280 кінських сил потужності. Ціна найпотужнішого Junior ще не оголошена.
Електричний кросовер Alfa Romeo 280 "коней" - Auto24

Alfa Romeo Junior

Євген Гудущан
logo20 червня, 18:50
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Світова прем'єра молодшого кросовера Alfa Romeo відбулася у квітні цього року, тоді він називався Milano, але після скандалу, спровокованого італійським урядом і пов'язаного з тим, що автомобіль виробляється в Польщі, а не в Італії, новинка була перейменована на Junior.

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Електрична топ-версія субкомпактного кросовера Alfa Romeo Junior готується до фінального етапу випробувань перед виходом на ринок: розробники дійшли висновку, що максимальну віддачу встановленого на передній осі електромотора можна підвищити, тепер вона становить 280 к.с. та 345 Нм.

На даний момент Junior доступний у гібридній версії Ibrida на базі 1,2-літрового бензинового турбомотора (136 л.с., передній привід) та в початковій електричній версії Elettrica (156 л.с., передній привід), ціна в Німеччині від 29 500 та від 39 500 євро відповідно. Пізніше цього року гаму Junior поповнять повнопривідна гібридна версію Ibrida Q4 і топова електрична версія Elettrica Veloce, ціни на які поки не оголошені.

Версія Elettrica Veloce буде найдорожчою і потужною в гамі - це повноцінний спортивний кросовер з великими 20-дюймовими колесами і допрацьованим шасі: дорожній просвіт зменшений на 25 мм, в підвісці використовуються більш жорсткі стабілізатори поперечної стійкості, на передній осі встановлені потужні дискові мм з чотирипоршневими супортами, а кермо — одне з найгостріших у класі, з передатним ставленням 14,6. Віддача єдиного електромотора, встановленого на передній осі, на момент прем'єри складала 240 л. і 345 Нм, тепер потужність підвищена до 280 к.с. Контролювати тягу допоможе встановлений між передніми колесами диференціал Torsen, з самоблоком.

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Динамічні характеристики Alfa Romeo Junior Veloce поки не оголошені, але в цілому ясно, що вони будуть на рівні порівнянних за потужністю хот-хетчів, а ось запас ходу на одній зарядці, швидше за все, буде досить скромним - батареї ємністю 54 кВт · год з такою енергоозброєністю надовго не вистачить. Звичайний 156-сильний Junior Elettrica може проїхати на одній зарядці до 410 км.

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