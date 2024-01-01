Компактний кросовер від Alfa Romeo отримав найпотужнішу версію на 280 "коней"

Світова прем'єра молодшого кросовера Alfa Romeo відбулася у квітні цього року, тоді він називався Milano, але після скандалу, спровокованого італійським урядом і пов'язаного з тим, що автомобіль виробляється в Польщі, а не в Італії, новинка була перейменована на Junior.

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Електрична топ-версія субкомпактного кросовера Alfa Romeo Junior готується до фінального етапу випробувань перед виходом на ринок: розробники дійшли висновку, що максимальну віддачу встановленого на передній осі електромотора можна підвищити, тепер вона становить 280 к.с. та 345 Нм.

На даний момент Junior доступний у гібридній версії Ibrida на базі 1,2-літрового бензинового турбомотора (136 л.с., передній привід) та в початковій електричній версії Elettrica (156 л.с., передній привід), ціна в Німеччині від 29 500 та від 39 500 євро відповідно. Пізніше цього року гаму Junior поповнять повнопривідна гібридна версію Ibrida Q4 і топова електрична версія Elettrica Veloce, ціни на які поки не оголошені.

Версія Elettrica Veloce буде найдорожчою і потужною в гамі - це повноцінний спортивний кросовер з великими 20-дюймовими колесами і допрацьованим шасі: дорожній просвіт зменшений на 25 мм, в підвісці використовуються більш жорсткі стабілізатори поперечної стійкості, на передній осі встановлені потужні дискові мм з чотирипоршневими супортами, а кермо — одне з найгостріших у класі, з передатним ставленням 14,6. Віддача єдиного електромотора, встановленого на передній осі, на момент прем'єри складала 240 л. і 345 Нм, тепер потужність підвищена до 280 к.с. Контролювати тягу допоможе встановлений між передніми колесами диференціал Torsen, з самоблоком.

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Динамічні характеристики Alfa Romeo Junior Veloce поки не оголошені, але в цілому ясно, що вони будуть на рівні порівнянних за потужністю хот-хетчів, а ось запас ходу на одній зарядці, швидше за все, буде досить скромним - батареї ємністю 54 кВт · год з такою енергоозброєністю надовго не вистачить. Звичайний 156-сильний Junior Elettrica може проїхати на одній зарядці до 410 км.