Компактный кроссовер от Alfa Romeo получил самую мощную версию на 280 "лошадей"

Мировая премьера младшего кроссовера Alfa Romeo состоялась в апреле этого года, тогда он назывался Milano, но после скандала, спровоцированного итальянским правительством и связанного с тем, что автомобиль производится в Польше, а не в Италии, новинка была переименована в Junior.

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Электрическая топ-версия субкомпактного кроссовера Alfa Romeo Junior готовится к финальному этапу испытаний перед выходом на рынок: разработчики пришли к выводу, что максимальную отдачу установленного на передней оси электромотора можно повысить, теперь она составляет 280 л.с. и 345 Нм.

На данный момент Junior доступен в гибридной версии Ibrida на базе 1,2-литрового бензинового турбомотора (136 л.с., передний привод) и в начальной электрической версии Elettrica (156 л.с., передний привод), цена в Германии от 29 500 и от 39 500 евро соответственно. Позже в этом году гамму Junior пополнят полноприводная гибридная версия Ibrida Q4 и топовая электрическая версия Elettrica Veloce, цены на которые пока не объявлены.

Версия Elettrica Veloce будет самой дорогой и мощной в гамме - это полноценный спортивный кроссовер с большими 20-дюймовыми колесами и доработанным шасси: дорожный просвет уменьшен на 25 мм, в подвеске используются более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости, на передней оси установлены мощные дисковые мм с четырехпоршневыми суппортами, а руль - один из самых острых в классе, с передаточным отношением 14,6. Отдача единственного электромотора, установленного на передней оси, на момент премьеры составляла 240 л. и 345 Нм, теперь мощность повышена до 280 л.с. Контролировать тягу поможет установленный между передними колесами дифференциал Torsen, с самоблоком.

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Динамические характеристики Alfa Romeo Junior Veloce пока не объявлены, но в целом ясно, что они будут на уровне сопоставимых по мощности хот-хэтчей, а вот запас хода на одной зарядке, скорее всего, будет довольно скромным - батареи емкостью 54 кВт-ч с такой энерговооруженностью надолго не хватит. Обычный 156-сильный Junior Elettrica может проехать на одной зарядке до 410 км.