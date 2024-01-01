Как звучит Alfa Romeo 33 Stradale: видео

Alfa Romeo представила 33 Stradale почти год назад, но до сих пор не было никаких кадров его работы. Недавно компания поделилась коротким видео, которое содержит замечательную звуковую дорожку 3,0-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом.

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Автопроизводитель объяснил, что ранее модель показывали только статично, ведь команда инженеров работала над его силовым агрегатом. Alfa Romeo говорит, что двигатель создает "элегантные, гармоничные и изящные мелодии" и назвала их "саундтреком мощности и точности, результатом механического мастерства и итальянской страсти".

Alfa Romeo 33 Stradale доступен в двух исполнениях: с бензиновым двигателем и в электрической версии. V6 с двойным турбонаддувом выдает 620 л.с. и работает в паре с восьмиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением, которая передает мощность на задние колеса через электронный дифференциал ограниченного трения.

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В таком исполнении спорткар разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за три секунды и развивает максимальную скорость до 333 км/ч. В то же время электрическая версия выдает 750 “лошадок” и имеет запас хода в 450 км. Всего будет выпущено 33 экземпляра.