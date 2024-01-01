Ціни на Alfa Romeo Giulia в США суттєво знизились

Як повідомляє Motor1, Дилери Alfa Romeo у США пропонують обидві комплектації Giulia — як стандартну версію, так і гарячу Quadrifoglio — зі знижками понад 15 000 доларів США.

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Повідомляється, що деякі задньопривідні версії Giulia Sprint наразі доступні за ціною, що коливається в районі від 33 900 до 35 000 доларів залежно від штату. Ця модель оснащена 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, що видає 280 кінських сил й 415 Нм.

Водночас топова версія Quadrifoglio, яка вже знята з виробництва, отримала скромніші, але не менш помітні знижки. В такому виконанні автівка пропонується із двигуном V-6 із подвійним турбонаддувом від Ferrari потужністю 505 кінських сил.

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Загалом, їх вартість знизилась в середньому на 9000 тисяч доларів. Хоча, в Лас-Вегасі є екземпляр новий Giulia Quadrifoglio, отримав вражаюче зниження ціни на 16 000 доларів.