Цены на Alfa Romeo Giulia в США существенно снизились

Как сообщает Motor1, Дилеры Alfa Romeo в США предлагают новые модели Giulia - как стандартную версию, так и горячую Quadrifoglio - со скидками более 15 000 долларов США.

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Сообщается, что некоторые заднеприводные версии Giulia Sprint в настоящее время доступны по цене, колеблющейся в районе от 33 900 до 35 000 долларов в зависимости от штата. Эта модель оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 280 лошадиных сил и 415 Нм.

В то же время топовая версия Quadrifoglio, которая уже снята с производства, получила более скромные, но не менее заметные скидки. В таком исполнении автомобиль предлагается с двигателем V-6 с двойным турбонаддувом от Ferrari мощностью 505 лошадиных сил.

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В общем, их стоимость снизилась в среднем на 9000 тысяч долларов. Хотя, в Лас-Вегасе есть экземпляр новый Giulia Quadrifoglio, получил впечатляющее снижение цены на 16 000 долларов.