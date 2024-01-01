Alfa Romeo відмовляється від випуску хетчбека Giulietta

Alfa Romeo підтвердила, що не буде представляти новий хетчбек. Компактний кросовер Tonale, що є непрямим наступником Guilietta, буде єдиною моделлю бренду в компактному сегменті. Таке рішення було прийняте безпосередньо генеральним директором компанії Санто Фічілі.

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Він повідомив журналістами L’Argus, що Giulietta не буде частиною майбутньої лінійки бренду. Він пояснив: “Чесно кажучи, на цей час я не бачу майбутнього для Giulietta, оскільки немає попиту на компактне авто. Сьогодні Giulietta – це Tonale”.

Керівник Alfa Romeo зізнався, що є шанувальником Giulietta, але вказав на ринкові умови як на причину відходу від сегменту. “Я володів 20 Giulietta за своє життя, і навіть зараз це фантастична машина. Але ми повинні стежити за попитом на ринку, а клієнти хочуть SUV. І ми повинні продавати машини”, – сказав Фічілі.

Alfa Romeo Giulietta має довгу історію. Спершу модель дебютувала як купе 2+2 в 1954 році, а потім чотиридверний седан і родстер. Друге покоління було випущене в 1977 році й пропонувалося виключно як седан, тоді як версія хетчбека дебютувала лише у 2010 році.

Виробництво хетчбека Giulietta тривало до 2020 року, але тепер ясно, що Alfa Romeo сконцентрується виключно SUV. До слова, подібну долю пережив субкомпактний хетчбек Mito, на заміну якого прийшов субкомпактний кросовер Junior.

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На потенційне відродження моделі натякнув колишній генеральний директор Жан-Філіп Імпарато, який у 2023 році припустив, що на хетчбеках ще можна заробляти гроші, однак, тепер ясно, що Alfa Romeo більше не розглядає цей вектор розвитку.