Гигант электронной коммерции привез в Европу первую партию электрических фургонов Rivian для доставки товаров.

Германия станет пионером в освоении этих машин. Через неделю-другую более 300 быстрых аккумуляторных автомобилей доставки будут курсировать по улицам Мюнхена, Берлина, Дюссельдорфа и других городов страны.

Партнерство Rivian из Amazon началось в 2019 году. Тогда гигант электронной коммерции инвестировал в малоизвестное производство электромобилей 700 миллионов долларов и заявил, что в течение десятилетия закупит более 100 000 таких машин.

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Спустя год после инвестирования Amazon представила свой электрический фургон для доставки, построенный компанией Rivian. Это был автомобиль с новым необычным современным дизайном как внутри, так и снаружи.

Корпоративный транспорт доставки Amazon существенно выделяет этого оператора электронной торговли на рынке услуг. Фото: Amazon

Первоначально электрические фургоны начали работать в США. В 2021 году парком в 1000 EDV было охвачено более 100 городов страны. Они доставляли посылки, выдерживая безумные нагрузки в праздничные дни.

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В настоящее время американский автопарк Amazon насчитывает 3000 Rivian EDV, которые доставляют посылки в более чем 500 городов и регионов.

Теперь настал черед Европы. В общей сложности европейский автопарк машин доставки Amazon получит несколько тысяч электротяговых фургонов, из них одна тысяча будет курсировать в Германии.

Американские и европейские версии электрофургонов для существенно разнятся. Для европейских городов разработаны более короткие и узкие по габаритам машины.

« Мы очень рады видеть сегодня EDV в Германии. Этот автомобиль был разработан совместно с нашими партнерами из Amazon и ставит во главу угла не только удобство и безопасность водителя, но и окружающую среду. И мы рады начать международную экспансию в Германию. Это новая веха в истории Rivian на европейском континенте », – подчеркнул вице-президент Rivian по стратегии Даган Мишулам по случаю прибытия первой партии машин в Европу.

Только в Германии парк фургонов Amazon будет насчитывать более 1000 электрических машин, производимых на американском заводе Rivian. Фото: Amazon

Это действительно будет экспансия, поскольку объемы производства корпоративной техники с логотипом Amazon на передней панели кузова растут. Только во втором квартале Rivian изготовил 13 992 электрофургона. Всего же за год производитель запланировал отправить заказчикам 50 тысяч новеньких аккумуляторных автомобилей.