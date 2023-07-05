Гігант електронної комерції привіз до Європи першу партію електричних фургонів Rivian для доставки товарів.

Німеччина стане піонером в освоєнні цих машин. За тиждень-другий понад 300 прудких акумуляторних автівок доставки курсуватимуть вулицями Мюнхена, Берліна, Дюссельдорфа та інших міст країни.

Партнерство Rivian з Amazon започатковано у 2019 році. Тоді гігант електронної комерції інвестував у маловідоме виробництво електромобілів 700 мільйонів доларів і заявив, що протягом десятиліття закупить понад 100 000 таких машин.

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Через рік після інвестування Amazon представила свій електричний фургон для доставки, побудований компанією Rivian. Це був автомобіль з новим незвичним сучасним дизайном як всередині, так і зовні.

Корпоративний транспорт доставки Amazon суттєво виділяє цього оператора електронної торгівлі на ринку послуг. Фото: Amazon

Спочатку електричні фургони почали працювати в США. В 2021 році парком у 1000 EDV було охоплено понад 100 міст країни. Вони доставляли посилки, витримуючи шалені навантаження у святкові дні.

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Нині американський автопарк Amazon налічує 3000 Rivian EDV, що доставляють посилки до більш ніж 500 міст та регіонів.

Тепер настала черга Європи. Загалом європейський автопарк машин доставки буде налічувати кілька тисяч електротягових фургонів, з них одна тисяча курсуватиме у Німеччині.

Американські та європейські версії електрофургонів для Amazon суттєво відрізняються. Для європейських міст розроблено коротші та вужчі за габаритами машини.

«Ми дуже раді бачити сьогодні EDV у Німеччині. Цей автомобіль був розроблений спільно з нашими партнерами з Amazon і ставить на перше місце не тільки зручність та безпеку водія, а й довкілля. І ми раді розпочати міжнародну експансію до Німеччини. Це – нова віха в історії Rivian на європейському континенті», – підкреслив віце-президент Rivian зі стратегії Даган Мішулам з нагоди прибуття першої партії машин у Європу.

Тільки у Німеччині парк фургонів Amazon буде налічувати понад 1000 електричних машин, вироблених на американському заводі Rivian. Фото: Amazon

Це й справді буде експансія, оскільки обсяги виробництва корпоративної техніки з логотипом Amazon на передній панелі кузова зростають. Тільки у другому кварталі Rivian виготовив 13 992 електрофургони. Загалом же протягом року виробник запланував відправити замовникам 50 тисяч новеньких акумуляторних автомобілів.