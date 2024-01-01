Америка направляет дополнительный пакет помощи: что есть в списке

Министерство обороны США озвучило президентское распоряжение о дополнительной помощи в сфере безопасности. Для удовлетворения наиболее насущных потребностей в список вошло оружие "воздух-земля", боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехника, противотанковое оружие и тому подобное.

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В транспортном сегменте Пентагон отметил бронеавтомобили M1117 (Armored Security Vehicles) и легкие тактические автомобили. Также есть другой транспорт и крайне необходимые запчасти.

В перечне переданной помощи встречаются и другие транспортные средства, но они к наземным не относятся – патрульные катера.

Противоминно-устойчивая машина с защитой от засады (MRAP) с двигателем Caterpillar мощностью 330 л.с. Фото: National Museum

Как и в предыдущие разы, в сообщении Пентагона не упоминается то, когда именно прибудет эта техника, в каком количестве и ее логистика. Это в условиях военного времени составляет государственную тайну, хотя в свое время о некоторых элементах логистики редакция Авто24 рассказывала.