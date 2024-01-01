Америка надсилає додатковий пакет допомоги: що є у списку

Міністерство оборони США озвучило президентське розпорядження про додаткову допомогу у сфері безпеки. Для задоволення найбільш нагальних потреб до списку увійшла зброя "повітря-земля", боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка, протитанкова зброя тощо.

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У транспортному сегменті Пентагон зазначив бронеавтомобілі M1117 (Armored Security Vehicles) та легкі тактичні автомобілі. Також є інший транспорт та вкрай необхідні запчастини.

В переліку переданої допомоги зустрічаються й інші транспортні засоби, але вони до наземних не належать – патрульні катери.

Протимінно-стійка машина із захистом від засідки (MRAP) з двигуном Caterpillar потужністю 330 к.с. Фото: National Museum

Як і в попередні рази, у повідомленні Пентагону не згадується те, коли саме прибуде ця техніка, у якій кількості та її логістика. Це за умов воєнного часу становить державну таємницю, хоча свого часу про деякі елементи логістики редакція Авто24 розповідала.