Американцев штрафуют за неочищенный снег на автомобиле

В штате Нью-Джерси водителям снова напомнили о суровом зимнем правиле: перед выездом на дорогу автомобиль должен быть полностью очищен от снега и льда. Речь идет не только о лобовом стекле - закон требует убирать крышу, капот, багажник и все окна, пишет Carscoops.

Причина проста: остатки снега или льда могут перекрывать обзор водителю или взлетать во время движения и становиться опасными “снарядами”, способными повредить другие авто или травмировать людей.

Сколько стоит “лень”

За нарушение таких требований в штате предусмотрены штрафы. Самый маленький - от 25 долларов, однако если именно неубранный снег или кусок льда вызывают аварию или вред другим участникам движения, сумма может вырасти до 1000 долларов. Водители коммерческого транспорта рискуют еще большими штрафами - до 1500 долларов.

Трагедия, которая изменила законы

Этот закон появился не случайно и имеет трагическую историю. В 1996 году кусок большого льда оторвался от грузового трейлера и попал в автомобиль Майкла Истмена, разбив лобовое стекло. Мужчина получил смертельные травмы и умер через несколько дней.

Его жена годами добивалась изменений в законодательстве, чтобы подобное больше не повторялось. В результате уборка снега из машины перестала быть лишь рекомендацией - она стала юридической обязанностью наравне с пристегиванием ремня безопасности. Чиновники отмечают: секундное нежелание браться за щетку может стоить не только денег, но и человеческой жизни.