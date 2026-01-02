Американців штрафують за неочищений сніг на автомобілі

У штаті Нью-Джерсі водіям знову нагадали про суворе зимове правило: перед виїздом на дорогу автомобіль має бути повністю очищений від снігу та льоду. Ідеться не лише про лобове скло — закон вимагає прибирати дах, капот, багажник і всі вікна, пише Carscoops.

Причина проста: залишки снігу або криги можуть перекривати огляд водієві або злітати під час руху й ставати небезпечними “снарядами”, здатними пошкодити інші авто чи травмувати людей.

Скільки коштує “лінь”

За порушення таких вимог у штаті передбачені штрафи. Найменший — від 25 доларів, однак якщо саме неприбраний сніг або шматок льоду спричиняють аварію чи шкоду іншим учасникам руху, сума може зрости до 1000 доларів. Водії комерційного транспорту ризикують ще більшими штрафами — до 1500 доларів.

Трагедія, яка змінила закони

Цей закон з’явився не випадково та має трагічну історію. У 1996 році шмат великого льоду відірвався від вантажного трейлера та влучив у автомобіль Майкла Істмена, розбивши лобове скло. Чоловік отримав смертельні травми та помер через кілька днів.

Його дружина роками добивалася змін у законодавстві, щоб подібне більше не повторювалося. У результаті прибирання снігу з машини перестало бути лише рекомендацією — воно стало юридичним обов’язком на рівні з пристібанням паска безпеки. Чиновники наголошують: секундне небажання братися за щітку може коштувати не лише грошей, а й людського життя.