Такая радиолокационная станция видит везде и гораздо лучше всех нынешних: на испытаниях тактической баллистической ракеты результаты ее работы превзошли ожидания даже разработчиков.

Оборонная компания Raytheon называет свое изделие самым новым и самым ярким радаром противовоздушной и противоракетной обороны. Чтобы дать своей продукции такое определение, разработчики провели ряд испытаний и только после всех выводов и положительных одобрений военных смогли такие слова вписать в характеристику. Утверждение "аналоговнет" не звучало.

Официальное название разработки слишком длинное – Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS), то есть Датчик противовоздушной и противоракетной обороны нижнего уровня. LTAMDS участвовал в боевых стрельбах армии США с участием суррогатных крылатых ракет на угрожающей траектории. Радар их быстро обнаружил, что помогло принять немедленные контрмеры.

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360-градусный радар зафиксировал курс ракеты на "репрезентативной траектории" и начал следить за ней. Когда наступил наиболее благоприятный момент для поражения, данные о траектории были отправлены в интегрированную систему боевого управления (IBCS), которая выдала команду на запуск по ней ракеты-перехватчика Lockheed Martin PAC-3. И все. Точка. Цель уничтожена.

Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com

LTAMDS разработан как действенный атрибут борьбы с различными угрозами в воздухе, начиная от ракет всех видов (в т.ч. с гиперзвуковыми) до самолетов и беспилотников, способных выполнять маневры в воздухе. Так что это будет еще и довольно эффективный инструмент сдерживания, особенно учитывая состояние событий в современном мире.

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Основная решетка новой системы примерно такого же размера, как и у противоракетной системы Patriot, но, по словам ее производителя, она имеет вдвое большую огневую мощность. Входящий в его состав радар, можно интегрировать как с Patriot, так и с другой системой противовоздушной и противоракетной обороны. По сравнению с радаром, что сейчас используется и который сканирует только одну часть неба, LTAMDS ищет везде.

Фото: Raytheon

Радары еще не стоят на вооружении американских военных, но шесть из них Raytheon уже построила на различных военных объектах для тестирования под названием GhostEye. Все начинается с РЛС нижнего уровня противовоздушной и противоракетной обороны: в GhostEye ничего не остается незамеченным на больших расстояниях, на более высоких скоростях и с любого направления.

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Поскольку усовершенствование не имеет границ, то производитель подобные тесты, что были проведены в ноябре во время боевых стрельб на ракетном полигоне Уайт-Сандс, продолжит и в следующем году. Тогда впервые упомянутый выше Patriot Advanced Capability – 3 (PAC-3) успешно интегрирован с нижним уровнем радара датчиков противовоздушной и противоракетной обороны (LTAMDS) для защиты от воздушной угрозы (ABT). PAC-3 посылал и получал очень точные данные радара LTAMDS

Фото: Raytheon Missiles & Defense Photot

В другом источнике сообщается, что Польша станет первым международным заказчиком нового радара противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Учитывая агрессивные действия путинских военных преступников в соседней Украине, она станет второй страной после Америки, которая будет разрушать вероятные атаки гиперзвукового оружия. Польша окончательно договорилась с Соединенными Штатами о приобретении новой сверхсовременной радиолокационной системы противоракетной обороны с датчиками нижнего уровня LTAMDS, которую армия США будет использовать в будущем.

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