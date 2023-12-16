Така радіолокаційна станція бачить всюди й набагато краще за всі теперішні: на випробуваннях тактичної балістичної ракети результати її роботи перевершили сподівання навіть розробників.

Оборонна компанія Raytheon називає свій виріб найновішим і найяскравішим радаром протиповітряної та протиракетної оборони. Щоб дати своїй продукції таке визначення, розробники провели ряд випробувань й тільки після усіх висновків та позитивних схвалень військових змогли такі слова вписати в характеристику. Твердження "аналоговнет" не звучало.

Офіційна назва розробки надто довга – Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS), тобто Датчик протиповітряної та протиракетної оборони нижнього рівня. LTAMDS брав участь у бойових стрільбах армії США з участю сурогатних крилатих ракет на загрозливій траєкторії. Радар їх швидко виявив, що допомогло вжити негайних контрзаходів.

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360-градусний радар зафіксував курс ракети на "репрезентативній траєкторії" і почав стежити за нею. Коли настав найбільш сприятливий момент для ураження, дані про траєкторію були надіслані до інтегрованої системи бойового управління (IBCS), яка видала команду на запуск по ній ракети-перехоплювача Lockheed Martin PAC-3. І все. Крапка. Ціль знищено.

Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com

LTAMDS розроблено як дієвий атрибут боротьби з різними загрозами у повітрі, починаючи від ракет усіх видів (у т.ч. з гіперзвукові) до літаків і безпілотників, що здатні виконувати маневри у повітрі. Так що це буде ще й доволі ефективний інструмент стримування, особливо з огляду на стан подій у сучасному світі.

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Основна решітка нової системи приблизно такого ж розміру, як і у протиракетної системи Patriot, але, за словами її виробника, вона має вдвічі більшу вогневу потужність. Радар, що входить до його складу, можна інтегрувати як з Patriot, так і з іншою системою протиповітряної та протиракетної оборони. У порівнянні з радаром, що зараз використовується і який сканує лише одну частину неба, LTAMDS шукає всюди.

Фото: Raytheon

Радари ще не стоять на озброєнні американських військових, але шість із них Raytheon уже побудувала на різних військових об’єктах для тестування під назвою GhostEye. Все починається з РЛС нижнього рівня протиповітряної та протиракетної оборони: у GhostEye нічого не залишається непоміченим на великих відстанях, на вищих швидкостях і з будь-якого напрямку.

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Оскільки удосконалення не має меж, то виробник подібні тести, що були проведені у листопаді під час бойових стрільб на ракетному полігоні Уайт-Сандс, продовжить і наступного року. Тоді уперше згаданий вище Patriot Advanced Capability – 3 (PAC-3) успішно інтегровано з нижнім рівнем радара датчиків протиповітряної та протиракетної оборони (LTAMDS) для захисту від повітряної загрози (ABT). PAC-3 надсилав і отримував дуже точні дані радара LTAMDS

Фото: Raytheon Missiles & Defense Photot

В іншому джерелі повідомляється, що Польща стане першим міжнародним замовником нового радара протиповітряної та протиракетної оборони армії США. З огляду на агресивні дії путінських воєнних злочинців в сусідній Україні, вона буде другою країною після Америки, яка руйнуватиме ймовірні атаки гіперзвукової зброї. Польща остаточно домовилася зі Сполученими Штатами про придбання нової надсучасної радіолокаційної системи протиракетної оборони з датчики нижнього рівня LTAMDS, яку армія США використовуватиме в майбутньому.

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