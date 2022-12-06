Самохідна зенітно-ракетна установка на гусеничному ходу - це суттєво перероблена радянська система, яка ефективна проти маловисотних цілей.

Перші фото польських зенітно-ракетних комплексів С-125 «Newa SC» в Україні з’явилися у соцмережах. Про передачу цих комплексів раніше не повідомляла жодна із сторін. Фото опублікували в Telegram-каналі NMFTE.

Судячи із зображення, можна припустити, що зенітні комплекси були передані до України ще влітку.



С-125 «Newa SC»

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С-125 «Newa SC» (System Cyfrowy – цифрова система) – це польська модернізація радянського зенітно-ракетного комплексу 60-х років С-125 «Нева-М». Систему розробляли для боротьби з маловисотними пілотованими та безпілотними аеродинамічними цілями в діапазоні висот 20-18000 метрів і на дальностях 3,5-25 км.

Комплекс проходив двоетапну модернізацію в рамках ухваленої наприкінці 90-х років урядом Польщі «Концепції розвитку збройних сил до 2012 року».

Перший етап модернізації «Неви» відбувся у 1992 році. Тоді пускову установку встановили на шасі танка Т-55, а антенну систему, що входить до складу ЗРК, розмістили на колісне шасі від ракетної системи «Скад» (типу МАЗ). Таке рішення зробило комплекс самохідним та значно підвищило його мобільність.

Наступний етап модернізації почався 1996 році. Після нього у комплексі «Нева» замінено майже все, окрім ракет. У новому комплексі вбудовано два процесори обробки інформації про курс цілі та ракет. Їхня обчислювальна здатність дозволяє виявити повітряну ціль в складних умовах радіолокаційного тиску.

Пускова установка ЗРК С-125 «Newa SC» на чергуванні, 2001 рік

Модернізація дозволила підвищити дальність виявлення цілей. Дальність поразки залишилася незмінною.

У старій «Неві» апаратура приймання-передачі займала понад десять шаф. Після модернізації вона займає лише 1 кубічний метр. Змінено систему індикації – чотири монітори, необхідні операторам супроводу цілі, замінені на один. На ньому у цифровому вигляді відображається інформація як з радіолокаційного, так і телевізійного каналів. На моніторі офіцера наведення накладено додатковий екран із можливістю перемикання режимів відображення. Спрощено вибір режиму роботи радіолокаційних засобів під час боротьби з перешкодами.

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Після модернізації штат розрахунку ЗРК зменшився наполовину. «Нева-SC» отримує інформацію про повітряну обстановку на дальності до 300 км зі станції розвідки NUR польського виробництва, що належить до третього покоління.

Зросла, зокрема, ефективність та темп стрільби комплексу. Модернізація дозволила скоротити кількість пускових установок у дивізіоні з чотирьох до трьох (по 4 боєготових ракет) і одночасно збільшити кількість ракет, що перевозяться, до восьми. Досягнуто зниження кількості транспортних засобів ЗРК – всього 11.

Нова «Нева» більш стійка до перешкод і на правах першої власної ЗРК отримала власну систему розпізнавання держприналежності, яка виробляється за ліцензією Thomson-CSF. Комп’ютеризація та спрощення обслуговування дозволили зменшити склад бойового розрахунку ЗРК.