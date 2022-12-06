Самоходная зенитно-ракетная установка на гусеничном ходу – это существенно переработанная советская система, эффективная против маловысотных целей.

Первые фото польских зенитно-ракетных комплексов С-125 "Newa SC" в Украине появились в соцсетях. О передаче этих комплексов ранее не сообщала ни одна из сторон. Фото опубликовали в Telegram-канале NMFTE.

Судя по изображению, можно предположить, что зенитные комплексы были переданы в Украину еще летом.



С-125 "Newa SC"

Также интересны характеристики ЗРК Croate, которая Франция передает Украине.

С-125 "Newa SC" (System Cyfrowy - цифровая система) - это польская модернизация советского зенитно-ракетного комплекса 60-х годов С-125 "Нева-М". Систему разрабатывали для борьбы с маловысотными пилотируемыми и беспилотными аэродинамическими целями в диапазоне высот 20-18000 метров и на дальностях 3,5-25 км.

Комплекс проходил двухэтапную модернизацию в рамках принятой в конце 90-х годов правительством Польши "Концепции развития вооруженных сил до 2012 года".

Первый этап модернизации Невы состоялся в 1992 году. Тогда пусковую установку установили на шасси танка Т-55, а входящую в состав ЗРК антенную систему разместили на колесное шасси от ракетной системы «Скад» (типа МАЗ). Такое решение сделало комплекс самоходным и повысило его мобильность.

Следующий этап модернизации начался в 1996 году. После него в комплексе Нева заменено почти все, кроме ракет. В новом комплексе встроены два процессора обработки информации о курсе цели и ракет. Их вычислительная способность позволяет выявить воздушную цель в сложных радиолокационных условиях.

Пусковая установка ЗРК С-125 «Newa SC» на дежурстве, 2001 год

Модернизация позволила повысить дальность обнаружения целей. Дальность поражения осталась неизменной.

В старой «Неве» аппаратура приема-передачи занимала более десяти шкафов. После модернизации она занимает всего 1 кубический метр. Изменена система индикации – четыре монитора, необходимые операторам сопровождения цели, заменены на один. На нем в цифровом виде отображается информация как по радиолокационному, так и по телевизионному каналам. На мониторе офицера наводки наложен дополнительный экран с возможностью переключения режимов отображения. Упрощен выбор режима работы радиолокационных средств при борьбе с помехами.

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После модернизации штат расчета ЗРК снизился наполовину. «Нева-SC» получает информацию о воздушной обстановке на дальности до 300 км со станции разведки NUR польского производства, принадлежащего третьему поколению.

Выросла, в частности, эффективность и темп стрельбы комплекса. Модернизация позволила сократить количество пусковых установок в дивизионе с четырех до трех (по 4 боеготовых ракет) и одновременно увеличить количество перевозимых ракет до восьми. Достигнуто понижение количества транспортных средств ЗРК – всего 11.

Новая «Нева» более устойчива к препятствиям и на правах первой собственной ЗРК получила собственную систему распознавания госпринадлежности, производимую по лицензии Thomson-CSF. Компьютеризация и упрощение обслуживания позволили снизить состав боевого расчета ЗРК.