Американцы массово пересаживаются на гольф-кары

После роста сторонников электровелосипедов, которыми жители города и пригорода добираются на работу или учебу, настала очередь маленьких машинок для коротких поездок по городу или пригороду.

Близкие родственники гольф-каров – маленькие электромобили сегмента NEV и низкоскоростные транспортные средства LSV незаметно стали популярной альтернативой автомобилям для коротких поездок. Как пишет electrek.co, многие похожие на гольф-кары маленькие машины разрешены для уличного использования.

Автомобили оснащены ремнями безопасности, фарами, поворотниками, зеркалами, камерами заднего вида и ограничителями скорости. Такая атрибутика позволяет им легально ездить на дорогах со скоростью до 35 миль/ч, то есть примерно 56 км/ч. Конечно, это при условии, что такие транспортные средства соответствуют всем федеральным требованиям и движутся с низкой скоростью.

Обычно, такой транспорт используется в городской и пригородной логистике. Другими словами, для покупки продуктов, отвоза детей в школу, поездки на работу или учебу. Это практичнее, дешевле и действительно экологической альтернативой внедорожникам весом 2250 кг.

А здесь еще и дополнительная роскошь в виде Г-образного дивана и столика. Фото: сайт electrek.co

В течение многих лет гольф-кары медленно набирали популярность, но пандемия ускорила эту тенденцию. Продажи гольф-каров и LSV резко выросли, поскольку семьи искали безопасный транспорт для активного отдыха и простой способ передвижения.

Сейчас в городах по всей стране все чаще можно увидеть родителей, которые везут своих детей в школу или везут на нем грузы.

Однако растет негативная реакция на увеличение количества гольф-каров на улицах. Многие жители называют их "чумой" и жалуются, что они занимают место на дорогах, парковках или создают опасные условия. Хотя это случается редко, бывают и серьезные аварии, а несколько трагических случаев подчеркивают опасность смешивания маленьких, легких колясок с полноразмерными транспортными средствами.

Критики утверждают, что таким автомобилям не хватает защиты от столкновений, как у автомобилей, и они не всегда подпадают под страховые полисы в случае аварии. Однако на каждого критика найдется сторонник, который отмечает, что гольф-кары вытесняют автомобили с дорог, экономят деньги на топливе и не являются более опасными, чем скутеры или электровелосипеды – виды транспорта, которые уже ездят по дорогам.

Ведущие производители гольф-каров с удовольствием реагируют на спрос увеличением продаж и откликаются на это новыми моделями. Компании EZ-GO, Club Car, WAEV, Kandi и другие выводят на рынок новые модели, поскольку все больше людей видят, что их следующий электромобиль может стоить гораздо меньше, чем они ожидали.