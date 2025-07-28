У Трампа даже гольф-кар бронированный: фото, видео

Машина в эти выходные была замечена в Шотландии, когда президент играл на поле для гольфа Trump Turnberry в Южном Эйршире. И хотя Трамп там передвигался на стандартном белом гольф-каре, громоздкий силуэт бронированного гольф-кара двигался следом.

Как сообщает dailymail.co.uk, бронированный багги, видно, является гольф-версией "Зверя", его классического лимузина, и новейшим дополнением к президентскому автопарку, что вызывает интерес в мире бронирования и личной охраны.

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Один из анонимных экспертов заявил, что по фотографиям машина воспринимается со 100-процентным бронированием, особенно на это указывает лобовое стекло, боковые панели, двери и большая панель сзади над грузовым отсеком.

Инфографика: Авто24

Эксперт идентифицировал эту модель как Polaris Ranger XP и сообщил, что эта машинка Трампа разработана таким образом, чтобы обеспечить пассажиру максимальную защиту, оставаясь при этом достаточно легкой, чтобы не повредить поле гольфа.

Однако эксперт считает, что передняя часть багги, вместе с колесами и шинами, существенно не отличаются от стандартной модели Polaris Ranger XP, продающейся обычным покупателям по цене около 20 000 фунтов стерлингов (1 120 763 грн).

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Однако модифицированная версия Трампа стоит гораздо дороже. Это потому, что, по словам экспертов, это "не танк", а "оборонительная, а не наступательная" бронированная машина.

Вот так выглядит гражданская версия гольф-кара Polaris Ranger XP 1000 2024 года, на шасси которого сделали президентскую броневерсию. Фото: rentals.youngpowersportsmorgan.com

Эксперты сходятся во мнении, что автомобиль сопровождал Трампа на всякий случай, чтобы в случае опасности безопасно вывезти его из зоны поражения.

На всякий случай Служба охраны подстраховалась гольф-броневиком. Скриншот: Авто24

Представитель Секретной службы США заявил: "Секретная служба США использует различные инструменты и ресурсы для защиты президента. Для обеспечения оперативной безопасности Секретная служба не обсуждает конкретные средства и методы, используемые для проведения наших защитных операций".