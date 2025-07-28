У Трампа навіть гольф-кар броньований: фото, відео

Машину цими вихідними помічено у Шотландії, коли президент грав на полі для гольфу Trump Turnberry у Південному Ейрширі. І хоча Трамп там пересувався на стандартному білому гольф-карі, громіздкий силует броньованого гольф-кара рухався слідом.

Як повідомляє dailymail.co.uk, броньований багі, видно, є найновішим доповненням до президентського автопарку, що викликає інтерес у світі бронювання та особистої охорони.

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Один з анонімних експертів заявив, що фотографій машина сприймається зі 100-відсотковим бронюванням, особливо на це вказує лобове скло, бічні панелі, двері та велика панель ззаду над вантажним відсіком.

Інфографіка: Авто24

Експерт ідентифікував цю модель як Polaris Ranger XP і повідомив, що ця машинка Трампа розроблена таким чином, щоб забезпечити пасажиру максимальний захист, залишаючись при цьому достатньо легкою, щоб не пошкодити поле гольфу.

Однак експерт вважає, що передня частина баггі, разом з колесами та шинами, суттєво не відрізняються від стандартної моделі Polaris Ranger XP, що продається звичайним покупцям за ціною близько 20 000 фунтів стерлінгів (1 120 763 грн).

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Однак модифікована версія Трампа коштує набагато дорожче. Це тому, що, за словами експертів, це «не танк», а «оборонна, а не наступальна» броньована машина.

Ось так виглядає цивільна версія гольф-кара Polaris Ranger XP 1000 2024 року, на шасі якого зробили президентську броневерсію. Фото: rentals.youngpowersportsmorgan.com

Експерти сходяться на думці, що автомобіль супроводжував Трампа на всяк випадок, щоб у разі небезпеки безпечно вивезти його з зони ураження.

На всяк випадок Служба охорони підстрахувалася гольф-броньовиком. Скриншот: Авто24

Речник Секретної служби США заявив: "Секретна служба США використовує різноманітні інструменти та ресурси для захисту президента. Для забезпечення оперативної безпеки Секретна служба не обговорює конкретні засоби та методи, що використовуються для проведення наших захисних операцій".