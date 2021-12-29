Калифорнийская компания Alpha Motor едва ли не ежедневно заявляет новую модель – все электромобили новой марки используют одну платформу, которая позволяет легко изменять формат от спортивного купе до внедорожника и даже грузовика.

Стартап Alpha Motor Corporation начал с концепта электрического грузовика Icon, а последней итерацией электрической платформы компании является концепт беспилотника Room. Завершить год компания решила очередным анонсом.

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Универсал Alpha Saga Estate разделяет переднюю часть кузова с седаном Saga, предлагая чуть больше пространства в задней части. Он немного длиннее седана (+150 мм), слегка шире (+60 мм) и на 20 мм выше седана, имея габариты 4850x1970x1460 мм. Багажные отсеки универсала (спереди и сзади) вмещают вместе 990 литров багажа.

Фото: Alpha Saga Estate / Alpha Motor Corporation

Силовая установка – двухмоторная, с приводом на обе оси. Разработчики заявляют, что универсал сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 6,3 секунды и будет предлагать запас хода в 480 километров. Уже и цена заявлена – от 45 до 55 тысяч долларов, что на 5 тысяч долларов дороже седана.

Компания Alpha Motor пока не приступила к производству ни одного из своих концептов, но обещает наладить выпуск электромобилей до конца 2023 года. Первым на конвейер должен стать пикап Wolf.