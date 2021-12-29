Каліфорнійська компанія Alpha Motor чи не щодня заявляє нову модель – усі електромобілі новоявленої марки використовують одну платформу, що дозволяє легко змінювати формат від спортивного купе до позашляховика та навіть вантажівки.

Стартап Alpha Motor Corporation розпочав цей рік із концепту електричної вантажівки Icon, а останньою ітерацією електричної платформи компанії концепт безпілотника Room. Завершити рік компанія вирішила черговим анонсом.

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Універсал Alpha Saga Estate ділить передню частину кузову з седаном Saga, пропонуючи трохи більше простору в задній частині. Він трохи довший за седан (+150 мм), злегка ширший (+60 мм) і на 20 мм вищий за седан, маючи габарити 4850x1970x1460 мм. Багажні відсіки універсала (спереду і ззаду) вміщують разом 990 літрів поклажі.

Фото: Alpha Saga Estate / Alpha Motor Corporation

Силова установка – двомоторна, з приводом на обидві осі. Розробники заявляють, що універсал зможе прискорюватись з місця до 100 км/год за 6,3 секунди та пропонуватиме запас ходу у 480 кілометрів. Вже й ціна заявлена – від 45 до 55 тисяч доларів, що на 5 тисяч доларів дорожче за седан.

Компанія Alpha Motor поки не розпочала виробництво жодного зі своїх концептів, але обіцяє налагодити випуск електромобілів до кінця 2023 року. Першим на конвеєр повинен стати пікап Wolf.