Компания Shelby SuperCars (SSC North America) объявила, что будет продавать две особые версии Tuatara – одну для трека, другую для общественных дорог. А также "обычную" Tuatara.

Гиперкар SSC Tuatara Striker предназначен для дорог общего пользования, а более мощная версия SSC Tuatara Aggressor сможет использоваться только на гоночном треке.

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Официально зафиксированная скорость американского гиперкара SSC ​​Tuatara составляет 508,73 км/ч, а максимальная достигнутая – 532,93 км/ч. Это самый быстрый серийный (потенциально) автомобиль на планете. Рекордные заезды проводились на ездовом прототипе с силовой установкой на 1750 лошадиных сил, но в продажу поступят слегка модифицированные версии.

В случае дорожной версии Tuatara Striker мощность остается неизменной, но усовершенствована аэродинамика и прижимная сила гиперкара. SSC заявляет, что прижимная сила увеличивается в три раза, производя около 500 килограммов на скорости выше 255 километров в час. Значительную роль в этом играют активное заднее антикрыло, вертикальный стабилизатор и диффузор.

Фото: SSC Tuatara Striker / SSC

Трековая модификация Tuatara Aggressor будет иметь в запасе огромные 2200 лошадиных сил мощности. Aggressor также получит все аэродинамические модификации, которые будут в Striker, а также перенастроенную выхлопную систему.

SSC планирует построить 100 стандартных Tuatara, столько же Tuatara Striker, но лишь 10 экземпляров Tuatara Aggressor. Информация о ценах не предлагается, но когда речь заходит о чем-то абсолютно лучшем на всей планете, покупатели всегда находятся, независимо от суммы в ценнике.