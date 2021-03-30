Хотя сегодня автопроизводители имеют в своем арсенале расширенный ассортимент моделей, разработанных для различных целей, таких как комфорт, эффективность и бездорожье, есть одна область, которая часто цитируется в спецификациях и остается одним из главных козырей: максимальная скорость.

Мэтт Уотсон из канала Carwow рассказывает о современных машинах, способных разгоняться более 155 миль в час или более 250 километров в час. В обзор попали лишь серийные машины, которые можно купить и максимальная скорость которых официально подтверждена.

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Один только факт возможности достижения скорости свыше 250 километров в час позволяет отнести автомобиль к классу суперкаров, несмотря на его формфактор. Так, среди машин в обзоре есть классические спортивные купе, мощные седаны и внедорожники, способные ездить очень быстро.

Список открывает Alpine A110 с 1,8-литровым турбомотором мощностью 292 силы, способным разгонять машину до 258 километров в час.

Еще один неожиданный кандидат в списке – Jeep Trackhawk. В отличие от изысканного A110, Jeep имеет массивный 6,2-литровый V8 с наддувом. Trackhawk имеет максимальную скорость 288 километров в час – чуть больше, чем Range Rover Sport SVR.

Хотя автомобили Bentley в основном известны своей роскошью, Continental GT имеет устрашающую максимальную скорость – 331,2 километра в час, благодаря своему 6-литровому 635-сильному мотору W12.

Конечно, ни один список "самых быстрых автомобилей" не будет полным без Bugatti. Последний автомобиль, представленный в списке, он же самый быстрый – Chiron Super Sport 300+ с 8-литровым 1578-сильным мотором W16 способен развивать максимальную скорость в 486,4 километров в час. Рекорд скорости SSC Tuatara авторы видео ставят под сомнение, а Koenigsegg Jesko еще не проводил официальных замеров.

Полный список самых быстрых автомобилей 2021 года: