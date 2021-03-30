Хоча сьогодні автовиробники мають в своєму арсеналі розширений асортимент моделей, розроблених для різних цілей, таких як комфорт, ефективність та бездоріжжя, є одна область, яка часто цитується у специфікаціях і залишається одним з головних козирів: максимальна швидкість.
Метт Уотсон з каналу Carwow розповідає про сучасні машини, здатні розганятись більше 155 миль на годину або більше 250 кілометрів на годину. В огляд потрапили лише серійні машини, які можна купити і максимальна швидкість яких офіційно підтверджена.
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Самий лише факт можливості досягнення швидкості понад 250 кілометрів на годин дозволяє зарахувати автомобіль до класу суперкарів, незважаючи на його формфактор. Так, серед машин в огляді є класичні спортивні купе, потужні седани та позашляховики, здатні їздити дуже швидко.
Список відкриває Alpine A110 з 1,8-літровим турбомотором потужністю 292 сили, здатним розганяти машину до 258 кілометрів на годину.
Ще один несподіваний кандидат у списку – Jeep Trackhawk. На відміну від вишуканого A110, Jeep має масивний 6,2-літровий V8 із наддувом. Trackhawk має максимальну швидкість 288 кілометрів на годину – трохи більше, ніж Range Rover Sport SVR.
Хоча автомобілі Bentley в основному відомі своєю розкішшю, Continental GT має страхітливу максимальну швидкість – 331,2 кілометри на годину, завдяки своєму 6-літровому 635-сильному мотору W12.
Звичайно, жоден список “Найшвидших автомобілів” не буде повним без Bugatti. Останній автомобіль, представлений у списку, він же найшвидший – Chiron Super Sport 300+ з 8-літровим 1578-сильним мотором W16 здатен розвивати максимальну швидкість у 486,4 кілометрів на годину. Рекорд швидкості SSC Tuatara автори відео ставлять під сумнів, а Koenigsegg Jesko ще не проводив офіційних замірів.
Повний список найшвидших автомобілів 2021 року:
- Alpine 110
- Renault Megane RS Trophy R
- Mini GP
- Kia Stinger GTS
- Volkswagen Golf R / Lexus LC500
- Range Rover Sport SVR
- Jeep Trackhawk
- Lotus Evora GT410
- BMW M8 Coupe Competition / BMW M8 Gran Coupe Competition
- Honda NSX / Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
- Nissan GT-R Nismo
- Tesla Model S Plaid Plus / Jaguar SVR Project 8
- Maserati MC20 / Mercedes-AMG GT
- Porsche 911 Turbo S / Audi R8 V10 Performance
- Bentley Continental GT / Bentley Flying Spur
- Aston Martin Superleggera / Ferrari 812 Superfast / Ferrari SF90 / Ferrari F8 Tributo
- Ford GT
- Lamborghini Aventador SVJ
- McLaren Speedtail / Koenigsegg Regera
- SSC Tuatara
- Bugatti Chiron Super Sport 300+