Хоча сьогодні автовиробники мають в своєму арсеналі розширений асортимент моделей, розроблених для різних цілей, таких як комфорт, ефективність та бездоріжжя, є одна область, яка часто цитується у специфікаціях і залишається одним з головних козирів: максимальна швидкість.

Метт Уотсон з каналу Carwow розповідає про сучасні машини, здатні розганятись більше 155 миль на годину або більше 250 кілометрів на годину. В огляд потрапили лише серійні машини, які можна купити і максимальна швидкість яких офіційно підтверджена.

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Самий лише факт можливості досягнення швидкості понад 250 кілометрів на годин дозволяє зарахувати автомобіль до класу суперкарів, незважаючи на його формфактор. Так, серед машин в огляді є класичні спортивні купе, потужні седани та позашляховики, здатні їздити дуже швидко.

Список відкриває Alpine A110 з 1,8-літровим турбомотором потужністю 292 сили, здатним розганяти машину до 258 кілометрів на годину.

Ще один несподіваний кандидат у списку – Jeep Trackhawk. На відміну від вишуканого A110, Jeep має масивний 6,2-літровий V8 із наддувом. Trackhawk має максимальну швидкість 288 кілометрів на годину – трохи більше, ніж Range Rover Sport SVR.

Хоча автомобілі Bentley в основному відомі своєю розкішшю, Continental GT має страхітливу максимальну швидкість – 331,2 кілометри на годину, завдяки своєму 6-літровому 635-сильному мотору W12.

Звичайно, жоден список “Найшвидших автомобілів” не буде повним без Bugatti. Останній автомобіль, представлений у списку, він же найшвидший – Chiron Super Sport 300+ з 8-літровим 1578-сильним мотором W16 здатен розвивати максимальну швидкість у 486,4 кілометрів на годину. Рекорд швидкості SSC Tuatara автори відео ставлять під сумнів, а Koenigsegg Jesko ще не проводив офіційних замірів.

Повний список найшвидших автомобілів 2021 року: