Компанія Shelby SuperCars (SSC North America) оголосила, що продаватиме дві особливі версії Tuatara – одну для треку, іншу для громадських доріг. А також "звичайну" Tuatara.

Гіперкар SSC Tuatara Striker призначений для доріг загального користування, а більш потужна версія SSC Tuatara Aggressor зможе використовуватись лише на гоночному треку.

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Офіційно зафіксована швидкість американського гіперкара SSC Tuatara становить 508,73 км/год, а максимальна досягнута – 532,93 км/год. Це найшвидший серійний (потенційно) автомобіль на планеті. Рекордні заїзди проводились на їздовому прототипі з силовою установкою на 1750 кінських сил, але у продаж надійдуть злегка модифіковані версії.

У випадку дорожньої версії Tuatara Striker потужність залишається незмінною, але вдосконалено аеродинаміку та притискну силу гіперкара. SSC заявляє, що притискна сила збільшується в три рази, виробляючи близько 500 кілограмів на швидкості вище 255 кілометрів на годину. Значну роль у цьому відіграють активне заднє антикрило, вертикальний стабілізатор та дифузор.

Фото: SSC Tuatara Striker / SSC

Трекова модифікація Tuatara Aggressor матиме в запасі шалені 2200 кінських сил потужності. Aggressor також отримає усі аеродинамічні модифікації, які будуть у Striker, а також переналаштовану вихлопну систему.

SSC планує побудувати 100 стандартних Tuatara, стільки ж Tuatara Striker, але лише 10 примірників Tuatara Aggressor. Інформація про ціни не пропонується, але коли мова заходить про щось абсолютно найкраще на всій планеті, покупці завжди знаходяться, незалежно від суми у ціннику.