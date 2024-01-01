Американцы выбросили в море два миллиона шин: теперь их вылавливают

С годами стало понятно, что желаемого природного кораллового рифа в двух километрах от берега не будет. Хотелось сделать ту территорию благоприятной для различных видов флоры и фауны, особенно рыбы, что могло бы улучшить финансовое положение местных рыбаков, создать комфортную зону отдыха для любителей дайвинга со всего побережья и даже континента.

С другой стороны такой проект помогал избавиться от использованных шин, которые годами накапливались на свалках. К инициативе присоединился даже Goodyear. Об этом рассказывает www.ecohubmap.com.

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Энтузиасты некоммерческой организации BARINC (Broward Artificial Reef) из числа рыбаков и добровольцев в 1974 году сбросили почти 2 миллиона использованных шин на дно океана.

Это произошло вблизи города Форт-Лодердейл в 2 км от побережья Флориды. Если точнее, то примерно в 2100 м от берега, на глубине 20 м и на площади 15 га.

На верхней шине слева видны остатки то ли металлической клипсы, то ли петли стального каната. Фото: сайт globalsubdive.com

Кульминацией проекта стало размещение более двух миллионов шин, скрепленных для противодействия подводным течениям стальными клипсами, цепями или канатами. Это должны были быть основой замечательной подводной инсталляции, что с годами должна приобрести незаурядные коралловые красоты.

Риф Осборна, как тогда назвали этот проект, не дал положительного результата. Сама задумка с искусственным рифом оказалась катастрофической ошибкой.

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Вместо динамично развивающихся в естественной среде, кораллов, дно океана в зоне разбросанных шин стало еще более бесплодным. Очевидно, продукция шинной промышленности для подводной акватории оказалась токсичной. Она просто не пригодна для живых организмов и зарождения кораллов, которые должны были стать украшением подводного разнообразия.

Из-за многочисленных штормов шины разбросало, повредив в округе естественный риф. Причем шины постоянно засоряют не только американские пляжи в этой местности.

Из-за последствий урагана "Бонни" в 1998 году целые звенья связанных шин были найдены в Северной Каролине. С годами их принесло и на побережье Багамских островов.

Несмотря на 50-летнюю давность с момента создания "искусственного рифа", дно океана до сих пор засорено колесной резиной, не очищено. Частично пытаются дно освободить, но это мизерные объемы.

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По данным Департамента охраны окружающей среды Флориды, на дне все еще может лежать более миллиона шин. Если все пойдет по разработанному плану, то к 2035 году от токсичного для подводного царства рифа Осборна не останется и следа.