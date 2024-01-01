Американці викинули в море два мільйони шин: тепер їх виловлюють

З роками стало зрозуміло, що бажаного природного коралового рифу за два кілометри від берега не буде. Хотілося зробити ту територію сприятливою для різних видів флори та фауни, особливо риби, що могло б покращити фінансове становище місцевих рибалок, створити комфортну зону відпочинку для шанувальників дайвінгу з усього узбережжя і навіть континенту.

З іншого боку такий проєкт допомагав позбутися використаних шин, які роками накопичувалися на звалищах. До ініціативи долучився навіть Goodyear. Про це розповідає www.ecohubmap.com.

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Ентузіасти некомерційної організації BARINC (Broward Artificial Reef) з числа рибалок та добровольців у 1974 році скинули майже 2 мільйони використаних шин на дно океану.

Це відбулося поблизу міста Форт-Лодердейл за 2 км від узбережжя Флориди. Якщо точніше, то приблизно за 2100 м від берега, на глибині 20 м та на площі 15 га.

На верхній шині зліва видно залишки чи то металевої кліпси, чи то петлі сталевого каната. Фото: сайт globalsubdive.com

Кульмінацією проєкту стало розміщення понад двох мільйонів шин, скріплених для протидії підводним течіям сталевими кліпсами, ланцюгами чи канатами. Це мали бути основою чудової підводної інсталяції, що з роками повинна набути неабияких коралових красот.

Риф Осборна, як тоді назвали цей проєкт, не дав позитивного результату. Сама задумка зі штучним рифом виявилася катастрофічною помилкою.

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Замість коралів, що динамічно розвиваються в природному середовищі, дно океану в зоні розкиданих шин стало ще більш безплідним. Вочевидь, продукція шинної промисловості для підводної акваторії виявилася токсичною. Вона просто не придатна для живих організмів та зародження коралів, що мали стати окрасою підводного розмаїття.

Через численні шторми шини розкидало, пошкодивши в окрузі природний риф. Причому шини постійно засмічують не тільки американські пляжі в цій місцевості.

Через наслідки урагану "Бонні" в 1998 році цілі ланки зв’язаних шин були знайдені в Північній Кароліні. З роками їх принесло й на узбережжя Багамських островів.

Попри 50-річну давнину з моменту створення "штучного рифу", дно океану досі засмічене колісною гумою, не очищене. Частково намагаються дно звільнити, але то мізерні обсяги.

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За даними Департаменту охорони навколишнього середовища Флориди, на дні все ще може лежати понад мільйон шин. Якщо все піде за розробленим планом, то до 2035 року від токсичного для підводного царства рифу Осборна не залишиться й сліду.