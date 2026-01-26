Американцы сделают для Украины бронетранспортеры Commando Strike: когда ожидать на поле боя

Речь идет о поставках мобильных машин Commando Strike Force в рамках "Инициативы помощи безопасности Украины". Как пишет производитель в своем пресс-релизе, соглашение реализуется через рамки иностранных военных продаж Командованием контрактов армии США на Детройтском арсенале.

Кроме машин, законтрактовано включение в эту поставку годового пакета запасных частей. Также предусмотрена поддержка технического обеспечения, что подчеркивает дальнейший акцент Вашингтона на укрепление наземной мобильности для подразделений украинских Сил обороны.

Легкий, быстрый и хорошо защищенный

Двухосный Commando Strike Force с колесной формулой ходовой базы 4x4 имеет бронированную ливрею. Основная специализация - миссии с высокой угрозой и высокой мобильностью. Машина построена на монококе V-образного корпуса с масштабируемым бронезхаистом (Stanag 4569 уровня 4) от мин, самодельных взрывных устройств и баллистических угроз.

Внутри достаточно места для перевозки девяти человек, включая водителя и командира. Предусмотрено семь различных версий наполнения, в зависимости от конфигурации и операционной необходимости.

Есть разные версии, но для Украины Textron Systems адаптирует Commando под наши условия и с современными техническими дополнениями. Инфографика: Авто24 по метериалам Textron

Для любого рельефа и сезонных вызовов

В моторной нише стоит дизельный двигатель Cummins объемом 6,7 литра мощностью 300 лошадиных сил и в паре с автоматической коробкой передач Allison. Commando Select разгоняется до 105 км/ч и имеет дальность хода более 600 км.

Подвеска оснащена полностью независимыми пружинами с гидравлическими амортизаторами, разработанными для выдержки сурового рельефа и городских завалов.

Центральная система надувания шин (CTIS, которая позволяет регулировать давление воздуха во время движения) и вставки run-flat (позволяют продолжать движение после прокола шины) обеспечивают улучшенную мобильность в деградированных условиях, что делает ее особенно удобной для динамических фронтов, таких как в восточных и южных регионах Украины.

Обещанного ждем три года

Все заказанные машины будут производиться на американских предприятиях Textron в течение трехлетнего периода поставок, начальные запуски ожидаются в конце 2026 года.

Киев получит спецверсию Commando

Для Украины разрабатываются особые версии. Запланированная для Киева конфигурация MSFV (Mobile Strike Force Vehicle) будет включать улучшенную связность с полем боя, зашифрованные цифровые системы связи и опциональную интеграцию дистанционных боевых станций (дистанционно управляемых пушечных установок).

На вооружении будут стоять тяжелые пулеметы калибра 12,7 мм или пушки калибра 30 мм, в зависимости от операционной роли и миссии.

Выявленные войной недостатки устранили

Хотя Пентагон не объявил официально украинские подразделения, которые должны получить новые машины, военные аналитики предполагают, что они, вероятно, усилят механизированные бригады, которые действуют в секторах с высоким риском, где выживаемость и мобильность имеют решающее значение.

В предыдущих условиях поля боя легкие и среднебронированные платформы без надлежащей защиты от взрывов понесли значительные потери. COMMANDO Select устраняет этот пробел благодаря балансу брони, мобильности и грузоподъемности.

Предусмотрен учебный пакет

В Textron Systems подтвердили, что контракт включает индивидуальный учебный пакет для украинских сил, который охватывает обучение операторов, процедуры полевого технического обслуживания и диагностику систем.

Обучение будет проводиться через сочетание программ на базе США и мобильных команд в театре (на месте), координированных с Группой помощи безопасности – Украина (SAG-U), подразделением Министерства обороны США, поддерживающим доставку помощи.

Украинская версия будет иметь усиленную бронезащиту и еще ряд инноваций из наработок последних лет. Textron Systems

Эта структура поддержки предназначена для обеспечения быстрого развертывания и бесшовной интеграции в существующие механизированные формирования Украины (бронетанковые подразделения).



Намек сделан откровенный

Прибытие Commando Select для помощи Киеву по календарным срокам рассчитано на три года. Аналитики видят в этом неафишируемый прогноз: война в Украине приобретает более сложную и изнурительную фазу без малейших намеков на завершение в ближайшие два-три года...