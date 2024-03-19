На учебной базе 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" бойцы отсняли коротенький видеосюжет об использовании американского бронетранспортера M1117, который до этого ни разу нигде в Украине не засветился.

Первый показ такой техники по хронометражу длится всего 9 секунд, однако этого времени вполне достаточно для ощущения гордости за наших ребят, проходящих обучение где-то на полигоне.

И хотя видео несколько постановочное, здесь передано один из элементов учебного процесса и изображен быстрый бронетранспортер, летящий по пересеченной местности на полной скорости, облепленный бойцами.

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Впервые о БТР стало известно из пресс-релиза Пентагона от 4 ноября 2022 года о выделении помощи на 400 млн долларов. Правда, там список открывали не эти БТР, а танки Т-72Б с усовершенствованной оптикой, средствами связи и бронированием. Те боевые капитально отремонтированные машины в количестве 45 ед. были частью трехсторонней скоординированной работы между Соединенными Штатами, Нидерландами и Чешской Республикой.

А вот в четвертой позиции того транша значились бронетранспортеры M1117 в количестве 250 ед. Впоследствии они нигде в сообщениях не фигурировали, фотоснимки и видео о них не публиковались.

Эти броневики можно считать универсальными, поскольку они способны выполнять широкий спектр задач. Во-первых, это все-таки классическая боевая машина пехоты. Во-вторых, это патрульная и рейдовая техника.

Транспортер также изготавливается в версии командно-штабной и ремонтно-эвакуационной машины. В-третьих, это еще и БТР боевого сопровождения конвоев. При этом стоит отметить, что это разработка для военной полиции США, но мировая практика показала, что M1117 является "операционистом широкого профиля".

Парк только в Сухопутных войсках США насчитывает более 2900 единиц, из которых 255 машин в добротном техническом состоянии отправилось в Украину. По сути, по количеству таких бронетранспортеров их основными операторами являются США и Украина. Конечно, если эти машины в указанном объеме после ремонтно-сервисных работ будут поставлены в Украину.

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Почти 15-тонная машина комплектуется дизельным двигателем Cummins (6CTA8.3) мощностью 260 л.с. Ее бронированный кузов обеспечивает защиту экипажа и десанта от легкого стрелкового огня и самодельных взрывных устройств. Здесь V-образное днище, что выдерживает подрыв мины 5,4 кг в тротиловом эквиваленте.

Кроме крупнокалиберного пулемета 12,7 мм M2HB в полнооборотной башне, здесь на вооружении стоит автоматический 40 мм гранатомет, который швыряет бомбочки в радиусе 1500 метров в режиме эффективного поражения цели и в заградительном огне на максимальном расстоянии 2200 метров. Работа пулемета и гранатомета синхронизирована с оборотами башни, огонь ведется в 360-градусном секторе с ходом в любую сторону.