По крайней мере две пусковые установки ракетной артиллерийской системы M142 Himars, поступившие в ВСУ от американского правительства, вернулись в США: полученные на фронте повреждения требовали ремонта в условиях завода-изготовителя.

Об этом факте сообщил YouTube-канал Dustin Weese. Из короткого сюжета видно, что украинским самолетом-великаном Ан-124 на ремонт доставлены две поврежденные пусковые установки ракетной артсистемы M142 Himars.

Относительно принадлежности машин к украинскому использованию сомнений нет – собственность ВСУ, поскольку на всех кадрах сюжета четко просматриваются опознавательная символика, что наносится на борта наших армейских машин.

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Как сообщается, украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124 приземлился в международном аэропорту Гаррисбург в Миддлтауне, штат Пенсильвания, США, в субботу, 10 февраля. При детальном осмотре скриншотов хорошо видно, что техника и правда повреждена и требует ремонта в заводских условиях их производителя.

Скриншот: Авто24

Правда, любые объяснения к этим повреждениям и географическому месту поражения отсутствуют. В кратком описании только сообщается, что грузовой самолет "прибыл в аэропорт, быстро разгрузил 2 транспортных средства и загрузил в самолет примерно 7 других транспортных средств, а затем вылетел из аэропорта примерно через 2 часа после прибытия".

Скриншот: Авто24

Характерные признаки повреждений можно разглядеть в стоп-режиме просмотра видеосюжета. В ходе перегрузки одной машины на платформу низкорамного трала хорошо видны повреждения в зоне передней оси.

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Там отсутствует колесо, диск пристроен на горку из деревянных брусков, служащих подпоркой. Видно рваные куски шасси с вероятным повреждением моторной ниши именно из-под низа. Такое поражение характерно от подрыва на мине или близком разрыве какого-то взрывного устройства, возможно, снаряда.

Скриншот: Авто24

На второй выгруженной из самолета машине видны повреждения лобового бронированного стекла и рикошетные полосы по корпусу кузова и вмятины от обломков то ли снарядов, то ли каких-то других взрывных устройств где-то вблизи установки, но без ее непосредственного поражения. Вероятно, какой-то из обломков нанес большой ущерб, для чего пришлось эту машину доставлять на ремонт в заводских условиях.



Почти 17-минутный видеоряд без закадрового озвучивания и комментариев завершается погрузкой на борт автомобилей. Если разгрузка поврежденной техники производилась с кормовых аппарелей, то загрузка шла через переднюю нишу от поднятой носовой части самолета.

Скриншот: Авто24

Тяжелый транспортный четырехмоторный реактивный самолет Ан-124, принадлежащий украинской авиакомпании "Антонов", после короткого разбега красиво взлетел и взял курс в только экипажу известном направлении.

Скриншот: Авто24