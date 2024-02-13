Принаймні дві пускові установки ракетної артилерійської системи M142 Himars, що надійшли до ЗСУ від американського уряду, повернулися в США: отримані на фронті пошкодження потребували ремонту в умовах заводу-виробника.

Про цей факт сповістив YouTube-канал Dustin Weese. З короткого сюжету видно, що українським літаком-велетнем Ан-124 на ремонт доставлено дві пошкоджені пускові установки ракетної артсистеми M142 Himars.

Щодо належності машин до українського використання, то тут, безсумнівно, власність ЗСУ, оскільки на всіх кадрах сюжету чітко проглядаються розпізнавальна символіка, що наноситься на борти наших армійських машин.

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Як повідомляється, український важкий транспортний літак Ан-124 приземлився у міжнародному аеропорту Гаррісбург у Міддлтауні, штат Пенсильванія, США, в суботу, 10 лютого. При детальному огляді скриншотів добре видно, що техніка й правда пошкоджена та потребує ремонту в заводських умовах їх виробника.

Скриншот: Авто24

Щоправда, будь-які пояснення до цих пошкоджень та географічного місця ураження відсутні. В короткому описі пошкоджень лише повідомляється, що вантажний літак "прибув до аеропорту, швидко розвантажив 2 транспортні засоби та завантажив у літак приблизно 7 інших транспортних засобів, а потім вилетів з аеропорту приблизно через 2 години після прибуття".

Скриншот: Авто24

Характерні ознаки ушкоджень можна розгледіти в стоп-режимі перегляду відеосюжету. В ході перевантаження однієї машини на платформу низькорамного тралу добре видно ушкодження в зоні передньої осі.

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Там відсутнє колесо, диск прилаштовано на гірку з дерев’яних брусків, що слугують підпорою. Видно рвані шматки шасі з ймовірним ушкодженням моторної ніші саме з-під низу. Таке ураження характерне від підриву на міні чи близькому розриві якогось вибухового пристрою, можливо, снаряду.

Скриншот: Авто24

На другій вивантаженій з літака машині видніються ушкодження лобового броньованого скла та рикошетні смуги по корпусу кузова і вм’ятини від уламків чи то снарядів, чи то якихось інших вибухових пристроїв десь поблизу установки, але не безпосереднього ураження в неї. Ймовірно, якийсь з уламків завдав великої шкоди, задля чого довелося цю машину доставляти на ремонт в заводських умовах.



Майже 17-хвилинний відеоряд без закадрового озвучення та коментарів завершується завантаженням на борт автомобілів. Якщо розвантаження пошкодженої техніки проводилося з кормових апарелей, то завантаження йшло через передній бортовий отвір від піднятої носової частини літака.

Скриншот: Авто24

Важкий транспортний чотиримоторний реактивний літак Ан-124, що належить українській авіакомпанії "Антонов", після короткого розбігу гарно злетів і взяв курс у тільки екіпажу відомому напрямку.

Скриншот: Авто24