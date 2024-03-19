На навчальній базі 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" бійці відзняли коротенький відеосюжет про використання американського бронетранспортера M1117, який до цього жодного разу ніде в Україні не засвітився.

Перший показ такої техніки за хронометражем триває всього 9 секунд, однак цього часу цілком вдосталь для відчуття гордості за наших хлопців, що проходять вишкіл десь на полігоні.

І хоча відео дещо постановочне, тут передано один з елементів навчального процесу та зображено прудкий бронетранспортер, що летить по пересічній місцевості на повній швидкості, обліплений бійцями.

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Вперше про БТР стало відомо з пресрелізу Пентагону від 4 листопада 2022 року про виділення допомоги на 400 млн доларів. Щоправда, там список відкривали не ці БТР, а танки Т-72Б із вдосконаленою оптикою, засобами зв’язку та бронюванням. Ті бойові капітально відремонтовані машини у кількості 45 од. були частиною тристоронньої скоординованої роботи між Сполученими Штатами, Нідерландами та Чеською Республікою.

А ось у четвертій позиції того траншу значилися бронетранспортери M1117 у кількості 250 од. Згодом вони ніде в повідомленнях не фігурували, фотознімки та відео про них не публікувалися.

Ці броньовики можна вважати універсальними, оскільки вони спроможні виконувати широкий спектр завдань. По-перше, це все-таки класична бойова машина піхоти. По-друге, це патрульна та рейдова техніка.

Транспортер також виготовляється у версії командно-штабної та ремонтно-евакуаційної машини. По-третє, це ще й БТР бойового супроводу конвоїв. При цьому варто зазначити, що це розробка для військової поліції США, але світова практика показала, що M1117 є "операціоністом широкого профілю".

Парк тільки в Сухопутних військах США налічує понад 2900 одиниць, з яких 255 машин в добротному технічному стані відправилося в Україну. По суті, за кількістю таких бронетранспортерів їх основними операторами є США та Україна. Звісно, якщо ці машини у зазначеному обсязі після ремонтно-сервісних робіт будуть поставлені в Україну.

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Майже 15-тонна машина комплектується дизельним двигуном Cummins (6CTA8.3) потужністю 260 к.с. Її броньований кузов забезпечує захист екіпажу та десанту від легкого стрілецького вогню та саморобних вибухових пристроїв. Тут V-подібне днище, що витримує підрив міни 5,4 кг у тротиловому еквіваленті.

Окрім великокаліберного кулемета 12,7 мм M2HB в повнообертовій башті, тут на озброєнні стоїть автоматичний 40 мм гранатомет, який жбурляє бомбочки у радіусі 1500 метрів в режимі ефективного враження та в загороджувальному вогні на максимальній відстані 2200 метрів. Робота кулемета та гранатомета синхронізована з обертами башти, вогонь ведеться в 360-градусному секторі з ходом в будь-який бік.