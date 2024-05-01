В Украину едет первый бронетранспортер Blackwater Grizzly, закупленный в США жителями Надворнянской территориальной громады и надворнянской диаспорой в Америке.

По собственной инициативе, не прибегая к благотворительным фондам и волонтерским движениям, семья павшего защитника Украины Андрея Сенива решила приобрести бронеавтомобиль. Почин подхватила вся громада, молва дошла до американской диаспоры выходцев из Надворной.

Люди присоединились к сбору средств и за короткое время собрали необходимую сумму на покупку и перевозку техники через океан на Ивано-Франковщину.

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Закупили бронеавтомобиль Blackwater Grizzly 4х4, который разработан и изготовлен для боя в городских условиях. В основном эта 15-тонная бронированная машина готовилась на поставку подрядчиков Вооруженных сил США и Министерства обороны, предназначенных для эксплуатации Ирака и других вражеских территорий с высоким уровнем опасности.

Однако на вооружение ее не взяли, поэтому несколько машин попали в свободную продажу. Автомобиль имеет все сертификаты допуска к эксплуатации на дорогах общего пользования.

Выбор пал именно на эту машину, которую по прибытии из-за океана в Украину будет дооснащено и передано для легендарных "эдельвейсов". Если точнее, то в 109-й батальон 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, где служил погибший надворнянец Андрей Сенив. Машина пойдет на фронт как медицинский эвакуационный бронированный транспортер.

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Однако до прибытия БТР в Надворную инициативная группа ветеранов АТО решила, что отправлять такую технику на передовую без защиты от дронов будет очень глупо. Как сообщили ребята из "десятки", вражеские дроны открыли охоту на эвакуационные машины, там уже потеряно несколько единиц такой техники. Поэтому защита РЭБ будет целесообразна и на эту систему противодействия (Т-7/350 Watt). Для медицинского эвакуационного БТР объявлен дополнительный сбор средств.

Сам автомобиль прибудет в добротном техническом состоянии. Он не требует больших затрат под эвакуационное назначение. Это – типичный бронетранспортер среднего размера (6,70х2,6х2,67 м), имеющий паспортную вместимость 2+8.

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Стальная ливрея (AR500) V-образного кузова с угловыми стенками для отражения взрывных волн, усилена броней Fiber-Tek. Корпус выдерживает осколочные поражения от мин и снарядов, пуль 12,7 мм. Тактическое покрытие ArmorThane внутри и снаружи уменьшает вероятность скола. Такое исполнение соответствует третьему уровню защиты NIJ

Есть два выходных люка в верхней части, пять отверстий для оружия (по два с каждой стороны и один сзади) и пуленепробиваемые стеклянные окна. В Grizzly используются передние и задние галогенные прожекторы мощностью более 400 000 свечей, которыми можно управлять дистанционно. Он также имеет кольцевую башню на крыше, на которую можно установить 12,7-мм тяжелый пулемет, в т.ч. для управления с удаленной боевой станции.

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Первый Grizzly был построен на коммерческом шасси GMC, затем использовали специальное шасси от Seagrave Fire Apparatus. В хорошо защищенной моторной нише стоит 300-сильный двигатель (C7/3126E) с запасом хода 560 км.

Комфорт спартанский, как и положено армейским машинам. Однако обогреватель, кондиционер здесь есть.