До України їде перший бронетранспортер Blackwater Grizzly, закуплений в США жителями Надвірнянської територіальної громади та надвірнянською діаспорою в Америці.

З власної ініціативи, не вдаючись до благодійних фондів та волонтерських рухів, родина полеглого захисника України Андрія Сеніва вирішила придбати бронеавтомобіль. Почин підхопила уся громада, поголос дійшов до американської діаспори вихідців з Надвірної.

Люди долучилися до збору коштів і за короткий час зібрали необхідну суму на купівлю та перевезення техніки через океан на Івано-Франківщину.

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Закупили бронеавтомобіль Blackwater Grizzly 4х4, який розроблено та виготовлено для бою в міських умовах. В основному ця 15-тонна броньована машина готувалася на постачання підрядників Збройних сил США та Міністерства оборони, призначених для експлуатації Іраку та інших ворожих територій з високим рівнем небезпеки.

Однак на озброєння її не взяли, тож кілька машин потрапили у вільний продаж. Автомобіль має всі сертифікати допуску до експлуатації на дорогах загального користування.

Вибір випав саме на цю машину, яку після прибуття з-за океану в Україну буде дооснащено й передано для легендарних "едельвейсів". Якщо точніше, то в 109-й батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, де служив полеглий надвірнянець Андрій Сенів. Машина піде на фронт як медичний евакуаційний броньований транспортер.

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Однак до прибуття БТР в Надвірну ініціативна група ветеранів АТО вирішила, що відправляти таку техніку на передову без захисту від дронів буде дуже нерозумно. Як повідомили хлопці з "десятки", ворожі дрони відкрили полювання на евакуаційні машини, там вже втрачено кілька одиниць такої техніки. Тож захист РЕБ буде доцільний і на цю систему протидії (Т-7/350 Watt). Для медичного евакуаційного БТР оголошено додатковий збір коштів.

Сам автомобіль прибуде в добротному технічному стані. Він не потребує великих затрат під евакуаційне призначення. Це – типовий бронетранспортер середнього розміру (6,70х2,6х2,67 м), що має паспортну місткість 2+8.

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Сталева ліврея (AR500) V-подібного кузова з кутовими стінками для відбивання вибухових хвиль, підсилена бронею Fiber-Tek. Корпус витримує осколкові ураження від мін та снарядів, куль 12,7 мм. Тактичне покриття ArmorThane всередині та ззовні зменшує ймовірність відколу. Таке виконання відповідає третьому рівню захисту NIJ

Є два вихідних люки у верхній частині, п’ять отворів для зброї (по два з кожного боку й один ззаду) і куленепробивні скляні вікна. У Grizzly використовуються передні та задні галогенні прожектори потужністю понад 400 000 свічок, якими можна керувати дистанційно. Він також має кільцеву вежу на даху, на яку можна встановити 12,7-мм важкий кулемет, у т.ч. для керування з віддаленої бойової станції.

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Перший Grizzly був побудований на комерційному шасі GMC, потім використовували спеціальне шасі від Seagrave Fire Apparatus. В добре захищеній моторній ніші стоїть 300-сильний двигун (C7/3126E) з запасом ходу 560 км.

Комфорт спартанський, як і належить армійським машинам. Однак обігрівач, кондиціонер тут є.