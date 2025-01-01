Водитель КІА перевернул автомобиль из-за насекомого: фото

Летом большинство людей ездит на автомобиле с опущенными окнами и насекомые становятся настоящей неожиданной проблемой. В Украине наибольшей угрозой для водителей являются преимущественно пчелы и осы, однако, похоже, водитель из штата Огайо был абсолютно панически напуган цикадами.

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Как рассказывает Carscoops, полицейское управление Блу-Эша опубликовало в Facebook изображение перевернутого набок кроссовера Kia и пошутило, что “нападение цикад может быть опасным”. Хотя эти насекомые безвредны, они могут быть довольно надоедливыми, если попадут в салон авто.

В департаменте добавили, что в аварии никто не пострадал, прежде чем пошутить, что “подозреваемый” сбежал с места происшествия. Почему машина перевернулась точно неизвестно, но на фото заметно, что она получила значительные повреждения капота, бампера и пассажирской стороны.

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Университет Коннектикута отмечает, что в этом году в штате Огайо состоялся один из крупнейших выводков цикад за последние годы. Ученые обнаружили, что плотность популяции цикад составляет около 3 миллионов единиц на гектар. Эти насекомые проводят большую часть своей жизни под землей и взлетают в небо только чтобы размножиться, поэтому будут надоедать водителям лишь несколько недель.