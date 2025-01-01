Водій КІА перекинув автомобіль через комаху: фото

Влітку більшість людей їздить на автомобілі з опущеними вікнами й комахи стають справжньою несподіваною проблемою. В Україні найбільшою загрозою для водіїв є переважно бджоли та оси, однак, схоже, водій зі штату Огайо був абсолютно панічно наляканий цикадами.

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Як розповідає Carscoops, поліцейське управління Блу-Еша опублікувало в Facebook зображення перевернутого набік кросовера Kia та пожартувало, що “напад цикад може бути небезпечним”. Хоча ці комахи нешкідливі, вони можуть бути досить надокучливими, якщо потраплять в салон авто.

У департаменті додали, що в аварії ніхто не постраждав, перш ніж пожартувати, що “підозрюваний” втік з місця події. Чому автівка перекинулась достеменно невідомо, але на фото помітно, що вона зазнала значних пошкоджень капота, бампера та пасажирського боку.

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Університет Коннектикуту зазначає, що цього року в штаті Огайо відбувся один з найбільших виводків цикад за останні роки. Науковці виявили, що щільність популяції цикад становить близько 3 мільйонів одиниць на гектар. Ці комахи проводять більшу частину свого життя під землею й злітають у небо лише щоб розмножитись, тож надокучатимуть водіям лише кілька тижнів.