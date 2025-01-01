Угорський менеджер вирішив заробити в Україні на санкційних автозапчастинах

Перевезення товарів з порушеннями митних правил намагалися здійснити на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Чоп - Захонь", що на кордоні з Угорщиною. Про інцидент повідомила Закарпатська митниця.

Порушником митного законодавства виявився генеральний менеджер угорської компанії. Він надав митниці для оформлення товаросупровідні документи з неправдивими відомостями.

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Під час митного оформлення та контролю вантажівки з консолідованим товаром "частини до вантажних авто КРАЗ цивільного призначення (б/в), країна походження Україна", інспектори митниці вирішили провести повний огляд напівпричепа.

Загалом трохи дивним здалося ввезення в Україну з-за кордону запчастин, виготовлених в Україні. Навіть таких, що були у вжитку. І ця підозра підтвердилася.

В ході ретельного огляду розпакованих деталей встановлено невідповідність заявленого вантажу. Серед вживаних запчастин виявлено значну партію новеньких автодеталей, що знаходилися в упаковках виробників російського, білоруського, китайського та іншого походження.

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Митники задокументували порушення та вилучили імпортний товар. Відносно працівника іноземної компанії, який надав документи з неправдивими відомостями щодо найменування, кількості, вартості та країни походження, складено протокол за ч.1 статті 483 Митного кодексу України.

Предмети правопорушення, а це 1887 шт. автозапчастин, попередня оцінка яких сягає понад пів мільйона гривень, вилучено. Справу скерують до суду, а на порушника чекають серйозні штрафні санкції з можливою конфіскацією товару.