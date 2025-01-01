Венгерский менеджер решил заработать в Украине на санкционных автозапчастях

Перевозку товаров с нарушениями таможенных правил пытались осуществить на международном автомобильном пункте пропуска "Чоп - Захонь", что на границе с Венгрией. Об инциденте сообщила Закарпатская таможня.

Нарушителем таможенного законодательства оказался генеральный менеджер венгерской компании. Он предоставил таможне для оформления товаросопроводительные документы с ложными сведениями.

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Во время таможенного оформления и контроля грузовика с консолидированным товаром "части к грузовым авто КРАЗ гражданского назначения (б/у), страна происхождения Украина", инспекторы таможни решили провести полный осмотр полуприцепа.

В общем немного странным показался ввоз в Украину из-за границы запчастей, изготовленных в Украине. Даже бывших в употреблении. И это подозрение подтвердилось.

В ходе тщательного осмотра распакованных деталей установлено несоответствие заявленного груза. Среди бывших в употреблении запчастей обнаружено значительную партию новеньких автодеталей, находившихся в упаковках производителей российского, белорусского, китайского и другого происхождения.

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Таможенники задокументировали нарушения и изъяли импортный товар. В отношении работника иностранной компании, который предоставил документы с ложными сведениями относительно наименования, количества, стоимости и страны происхождения, составлен протокол по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Предметы правонарушения, а это 1887 шт. автозапчастей, предварительная оценка которых достигает более полумиллиона гривен, изъято. Дело направят в суд, а нарушителя ждут серьезные штрафные санкции с возможной конфискацией товара.