Кроме огромного штрафа, мужчине грозит еще и полгода тюрьмы.

Любоваться видами еще никогда не было так дорого. Американец Джон Пеннингтон стал первым арестованным за нарушение карантинных законов Канады и получил более 20 штрафных квитанций на 569 тысяч долларов.

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Канада закрыла границу с США из-за пандемии коронавируса 21 марта этого года. При этом американцы могут проехать через Канаду к северо-американскому штату Аляска при условии соблюдения определенных правил, которые сводятся к тому, чтобы путешествие было как можно болле быстрым. Запрещено почещать национальные парки, места отдыха и туристические достопримечательности во время путешествия по Канаде. Устраивать себе экскурсии по дорогой – крайне неудачная идея, в чем убедился Джон Пеннингтон.

Американец возвращался на автомобиле с Аляски в родной Уолтон в штате Кентукки, пересекая на своем пути территорию Канады. Пеннингтон решил не упускать возможности заглянуть в национальный парк Банф на юге Канадских Скалистых гор. Его автомобиль остановила полиция, отправила делать тест на коронавирус в местную больницу, оштрафовала на 910 долларов и выписала предписание покинуть страну. Он проигнорировал это предписание и уже на следующий день любителя природы снова задержали за осмотром достопримечательностей. В итоге американец нарушил карантин в Канаде более 20 раз, прежде чем его арестовали. Общая сумма штрафов составляет 569 тысяч долларов, а выдвинутые против него обвинения предусматривают наказание в тюрьме сроком на шесть месяцев. Наказание для Пеннингтона определит канадский суд в ноябре.

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