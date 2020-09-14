Крім велетенського штрафу, чоловіку загрожує ще й півроку в'язниці.

Милуватись краєвидами ще ніколи не було так дорого. Американець Джон Пеннінгтон став першим заарештованим, який через порушення карантинних законів Канади й отримав більше 20 штрафних квитанцій на 569 тисяч доларів.

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Канада закрила кордон з США через пандемію коронавірусу 21 березня цього року. При цьому американці можуть проїхати через Канаду до північного американського штату Аляска за умови дотримання певних правил, котрі зводяться до того, аби подорож була якомога швидшою. Заборонено відвідувати національні парки, місця відпочинку та туристичні визначні пам'ятки під час подорожі по Канаді. Влаштовувати собі екскурсії дорогою – вкрай невдала ідея, в чому переконався Джон Пеннінгтон.

Американець повертався на автомобілі з Аляски у рідний Уолтон в штаті Кентуккі, перетинаючи на своєму шляху територію Канади. Пеннінгтон вирішив не втрачати можливості зазирнути в національний парк Банф на півдні Канадських Скелястих гір. Його автомобіль зупинила поліція, відправила робити тест на коронавірус в місцеву лікарню, оштрафувала на 910 доларів і виписала припис залишити країну. Він проігнорував цей припис і вже наступного дня любителя природи знову затримали за оглядом визначних пам'яток. У підсумку американець порушив карантин в Канаді більше 20 разів, перш ніж його заарештували. Загальна сума штрафів становить 569 000 доларів, а висунуті проти нього звинувачення передбачають відбування покарання у в’язниці строком на шість місяців. Покарання для Пеннінгтона визначить канадський суд в листопаді.

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